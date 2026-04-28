¿Por qué no juegan Serge Gnabry ni Lennart Karl en PSG vs. Bayern Múnich por la ida de semifinales de la Champions League?

Bayern Múnich visita el Parque de los Príncipes este martes 28 de abril para el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 ante PSG. Para este duelo, Vincent Kompany tiene algunas bajas de peso como son, entre otras, las de Serge Gnabry y Lennart Karl.

Publicidad

Los ‘Bávaros’ juegan el primer partido de semifinales donde esperan sacar un buen resultado en Francia. Si bien cuentan con la mayoría de sus futbolistas titulares a disposición, Kompany sufre por algunas bajas importantes como piezas de recambio.

¿Por qué no juegan Serge Gnabry ni Lennart Karl en PSG vs. Bayern Múnich?

Tanto Serge Gnabry como Lennart Karl son bajas en Bayern Múnich por distintas lesiones. Por lo tanto, ambos no están en la convocatoria del equipo para el partido en París. Debido a estas ausencias, Jamal Musiala forma parte del once titular de Vincent Kompany.

Gnabry causó conmoción hace algunos días al anunciar su lesión, que lo alejará por algunos meses y lo dará de baja incluso del Mundial 2026. Según especificó, sufrió una rotura completa del tendón del aductor en el muslo derecho. En tanto, Karl tuvo una rotura de fibras en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Publicidad

Sus bajas se suman a las de Raphaël Guerreiro, Tom Bischöf y Sven Ulreich, quienes también están lesionados y no formaron parte del viaje a París. Por ello, el Bayern llega con un equipo con múltiples figuras, pero con pocas variantes.

Alineaciones titulares para PSG vs. Bayern Múnich

PSG : Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery, João Neves; Désiré Roué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique.

: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery, João Neves; Désiré Roué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique. BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

¿A qué hora se juega PSG vs. Bayern Múnich por el partido de ida?

PSG vs. Bayern Múnich, por el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, en el Parque de los Príncipes se juega este martes 28 de abril desde las 21:00 horas local (14:00 horas de Lima, Perú).

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich?

El partido entre PSG y Bayern Múnich cuenta con transmisión en vivo de ESPN en TV y la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En México, va por TNT Sports y Max México. Y en los Estados Unidos se puede disfrutar por CBS, DAZN USA, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, Paramount+, ViX y fuboTV.

Datos claves