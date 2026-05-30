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UEFA Champions League

Con PSG campeón, el emotivo gesto de Marquinhos con Gabriel tras errar el último penal de Arsenal

Luego del fallo final de Gabriel Magalhaes, Marquinhos no fue a festejar con sus compañeros de PSG. Esto fue lo que hizo.

Marquinhos fue directamente a abrazar a Gabriel tras el penal errado.
© Getty ImagesMarquinhos fue directamente a abrazar a Gabriel tras el penal errado.

PSG es el bicampeón de la UEFA Champions League 2025-26. Tras el 1-1 en los 120 minutos, le ganó 4-3 por penales al Arsenal. El penal decisivo fue un errado de Gabriel Magalhaes, quien mandó el balón por arriba del travesaño. A pesar del fallo y del título para su equipo, Marquinhos se acercó a su compañero de selección y tuvo un valioso gesto.

El delirio fue parisino y todos los abrazos fueron con Matvey Safonov. Si bien no atajó ningún penal, sino que fallaron Eberechi Eze y Gabriel, terminó por ser el protagonista bueno del final por el título de PSG. La desazón fue para el defensor brasileño, quien había hecho un gran partido.

Luego de fallar el penal, a Gabriel se le acercó directamente un rival. Marquinhos, en vez de ir a festejar con sus compañeros, decidió buscar a su compañero en la zaga de la Selección de Brasil para abrazarlo y contenerlo ante sus visibles lágrimas por el fallo.

Marquinhos llegó antes que el resto de los jugadores del Arsenal, quienes fueron también a consolar a un desconsolado Gabriel. Mientras los jugadores de PSG festejaban por todas partes del campo, se vio el abrazo entre brasileños dentro del área junto a varios futbolistas de los ‘Gunners’ rodeándolos.

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Marquinhos levantó el trofeo de la Champions League para el PSG

Tras los festejos y recibir las medallas de campeón, Marquinhos levantó el trofeo para el título del PSG. Presnel Kimpembe, exjugador parisino, lo llevó al escenario y, luego, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se lo otorgó al capitán brasileño.

Datos claves

  • PSG ganó la Champions 2025-26 al vencer al Arsenal 4-3 en los penales.
  • Gabriel falló el penal decisivo, y su rival Marquinhos lo consoló de inmediato.
  • Marquinhos levantó el trofeo tras recibirlo del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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