Con PSG campeón, el emotivo gesto de Marquinhos con Gabriel tras errar el último penal de Arsenal

Luego del fallo final de Gabriel Magalhaes, Marquinhos no fue a festejar con sus compañeros de PSG. Esto fue lo que hizo.

PSG es el bicampeón de la UEFA Champions League 2025-26. Tras el 1-1 en los 120 minutos, le ganó 4-3 por penales al Arsenal. El penal decisivo fue un errado de Gabriel Magalhaes, quien mandó el balón por arriba del travesaño. A pesar del fallo y del título para su equipo, Marquinhos se acercó a su compañero de selección y tuvo un valioso gesto.

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El delirio fue parisino y todos los abrazos fueron con Matvey Safonov. Si bien no atajó ningún penal, sino que fallaron Eberechi Eze y Gabriel, terminó por ser el protagonista bueno del final por el título de PSG. La desazón fue para el defensor brasileño, quien había hecho un gran partido.

Luego de fallar el penal, a Gabriel se le acercó directamente un rival. Marquinhos, en vez de ir a festejar con sus compañeros, decidió buscar a su compañero en la zaga de la Selección de Brasil para abrazarlo y contenerlo ante sus visibles lágrimas por el fallo.

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Ufff, lo que fue este MOMENTAZO. Antes de pensar en celebrar su BICAMPEONATO DE CHAMPIONS LEAGUE con el PSG, Marquinhos fue directo a consolar a su compatriota Gabriel, quien erró el penal que definió la Copa de Europa. Él fue el primero en correr para abrazarlo y animarlo. Sí,… pic.twitter.com/leh28TqyVP — Invictos (@InvictosSomos) May 30, 2026

Marquinhos llegó antes que el resto de los jugadores del Arsenal, quienes fueron también a consolar a un desconsolado Gabriel. Mientras los jugadores de PSG festejaban por todas partes del campo, se vio el abrazo entre brasileños dentro del área junto a varios futbolistas de los ‘Gunners’ rodeándolos.

PSG defender Marquinhos was straight over to console his compatriot Gabriel at full-time. pic.twitter.com/LBh4SFAqbG — Chris Wheatley (@ChrisWheatley) May 30, 2026

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Marquinhos levantó el trofeo de la Champions League para el PSG

Tras los festejos y recibir las medallas de campeón, Marquinhos levantó el trofeo para el título del PSG. Presnel Kimpembe, exjugador parisino, lo llevó al escenario y, luego, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se lo otorgó al capitán brasileño.

¡SÍ, SÍ, SÍ! ¡LA OREJONA SE QUEDA UN AÑO MÁS EN PARÍS! ¡¡PSG ES BICAMPEÓN DE LA #CHAMPIONS!!



📺 La #UCLfinal, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/B7kCR3SgbI — SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2026

Datos claves

PSG ganó la Champions 2025-26 al vencer al Arsenal 4-3 en los penales.

al vencer al Arsenal 4-3 en los penales. Gabriel falló el penal decisivo , y su rival Marquinhos lo consoló de inmediato.

, y su rival Marquinhos lo consoló de inmediato. Marquinhos levantó el trofeo tras recibirlo del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.