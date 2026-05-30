El PSG hace historia en Europa: así celebraron los jugadores parisinos su segundo título consecutivo de Champions

Lo perdía, lo empató y, en los penales, fue más sereno que Arsenal. PSG celebra su bicampeonato en la UEFA Champions League. Así fueron los festejos.

La final de la UEFA Champions League 2025/2026 fue para PSG. El equipo de Luis Enrique logró el bicampeonato gracias a los penales. Tras el 1-1 en los 120 minutos, lo ganó por 4-3 en la definición desde los doce pasos tras los fallos de Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes. Así, París celebra nuevamente en Europa.

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Fue una final que se le hizo cuesta arriba al PSG desde los primeros minutos. El gol tempranero de Kai Havertz cambió los planes de los dirigidos de Luis Enrique. La tónica del partido, así, se volvió muy clara con los parisinos tratando de mover el balón de un lado al otro para encontrar espacios ante una férrea defensa del Arsenal.

Finalmente, en el segundo tiempo, una jugada individual de Khvicha Kvaratskhelia provocó un penal de Cristhian Mosquera. Ousmane Dembélé lo pateó de buena manera y puso el empate 1-1. A partir de ahí, fue tratar de resistir y luchar para ambos equipos. En la prórroga pareció más entero el equipo londinense, más allá de alguna ocasión clara de los parisinos.

Sin embargo, todo terminó en los penales. El primero en fallar fue Eberechi Eze, quien pateó el penal a un costado y le erró al arco tratando de esperar un movimiento de Matvey Safonov, quien se plantó y no se movió del medio. Luego, Nuno Mendes la quiso cruzar, pero David Raya adivinó la intención y emparejó la definición. Y, en el último penal de todos, Gabriel la quiso poner arriba y falló. Con ello, Safonov festejó y los jugadores de PSG festejaron.

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Así fueron los festejos de PSG

Fue un festejo fuerte y con varios fuegos artificiales del PSG. Sin embargo, un gesto marcó todo antes de la celebración cuando Marquinhos mostró una actitud mesurada y decidió no ir a abrazar a sus compañeros. Fue directamente a buscar a su compañero de selección, Gabriel, quien erró el último penal. La imagen del capitán parisino consolando a su compatriota ya dio la vuelta al mundo.

El resto de jugadores y cuerpo técnico fueron a la zona de la tribuna parisina, que ya mostraba algunas bengalas rojas y euforia por el título. De todas maneras, fue un festejo de a grupos donde algunos jugadores fueron cerca de la tribuna, otros lo hicieron en mitad de campo y hay quienes quedaron en la zona de banco de suplentes con los entrenadores.

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PSG defender Marquinhos was straight over to console his compatriot Gabriel at full-time. pic.twitter.com/LBh4SFAqbG — Chris Wheatley (@ChrisWheatley) May 30, 2026

Eso sí, la felicidad de jugadores, cuerpo técnico e hinchas lo fue todo. También su máximo directivo, el presidente Nasser Al-Khelaifi bajó hasta el campo para celebrar con todos. Inclusive, poco después, se lo vio con trofeo en mano. Luis Enrique también estuvo efusivo en los festejos y con una sonrisa de oreja a oreja.

¡FESTEJE QUE LO TIENE BIEN MERECIDO! La alegría de Luis Enrique tras consagrarse BICAMPEÓN de #ChampionsLeague con PSG.



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Luego de todos los festejos en campo, llegó el momento de recibir el trofeo. Fue un ex PSG, Presnel Kimpembe, quien lo llevo, primero, al escenario montado en el campo de juego del Puskás Aréna de Budapest. Luego, fue Marquinhos quien lo levantó para decretar el título parisino.

¡SÍ, SÍ, SÍ! ¡LA OREJONA SE QUEDA UN AÑO MÁS EN PARÍS! ¡¡PSG ES BICAMPEÓN DE LA #CHAMPIONS!!



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Vitinha recibió el premio MVP de parte de Giannis Antetokounmpo

Luego de levantar el trofeo y recibir la medalla de campeón, Vitinha recibió el premio MVP de la final de la Champions League. Lo llamativo fue que lo recibió de parte de una de las figuras de la NBA, el griego Giannis Antetokounmpo. La diferencia de altura entre ambos llamó la atención.

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IMPRESIONANTE: el basquetbolista Giannis Antetokounmpo le entregó el premio de mejor jugador del partido a Vitinha pero lo que se robó las miradas fue ¡LA INCREÍBLE DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE LOS CRACKS!



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PSG logró el bicampeonato de la Champions League

Tras festejar en la temporada 2024/2025 con una actuación descomunal, venciendo 5-0 al Inter en la final, PSG tuvo que luchar más en esta definición ante Arsenal. Aún así, en los penales, lo pudo ganar para lograr el bicampeonato de la UEFA Champions League.

De esta manera, según MisterChip, el club parisino es el noveno en ganar la Copa de Europa en temporadas consecutivas: Real Madrid lo hizo en dos períodos (temporadas 1956-1960 y 2016-2018), Benfica (1961-1962), Inter (1964-1965), Ajax (1971-1973), Bayern Múnich (1974-1976), Liverpool (1977-1978), Nottingham Forest (1979-1980), AC Milan (1989-1990) y Paris Saint-Germain (2025-2026).

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