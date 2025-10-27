Juega en el Olympique Marsella y ya fue contactado para jugar por la Selección Peruana

La Selección Peruana está en la búsqueda de nuevo talento para que puedan formar un equipo fuerte en el futuro. La falta de elementos nacionales ha obligado a que el cuadro patrio tenga que fijarse en jugadores del exterior. Es por eso que ahora nace la opción de un nuevo ‘eurocausa’ que proviene de Francia y que ya tuvieron un primer contacto con él.

Su nombre es Janvier Donayre Montero y juega en el Olympique de Marsella. Hace poco se conoció sobre este joven defensor en las redes sociales, lo que permitió que llegue a oídos de la FPF y así lo vean como opción para jugar por el Perú. Este es un trabajo duro que vienen realizando desde Videna, en busca de captar nuevos elementos que puedan aportar a las divisiones menores, con el fin de tener un universo más grande para el equipo mayor.

Janvier Donayre Montero (Foto: Olympique Marsella).

¿Quién es Janvier Donayre Montero?

Janvier Alessandro Donayre Montero es un futbolista que nació en Francia, pero con ascendencia peruana. Actualmente viene militando en las divisiones menores del Olympique Marsella. Su posición en la cancha por ahora no es fija, sino es más polifuncional pues llega a hacer la banda sin ningún problema. Puede estar como lateral, así como extremo.

Un punto importante de mencionar es que tiene tan solo 15 años de edad, por lo que en este caso podría jugar para la Selección Peruana Sub 17. Y ya fue contactado, por lo que habrá que esperar para ver si se da un llamado pronto y así lo puedan observar más de cerca.

Hay que recordar que ahora los Mundiales Sub 17 se dan todos los años, por eso se debe tener un equipo de la categoría para que pueda competir en el Sudamericano. Lo que permitirá que Janvier Donayre pueda mostrarse pronto si todo se puede dar en buen puerto con este nuevo elemento.

