El duelo amistoso internacional de España vs Irak, tendrá emociones multiples. Conoce dónde podrás ver este partido, antes del Mundial 2026.

La selección de España disputa este jueves 4 de junio su primer gran examen de preparación con miras al Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se mide ante su similar de Irak en un compromiso que promete robarse las miradas de los aficionados.

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El escenario elegido para este vibrante choque es el Estadio Municipal de Riazor, ubicado en la ciudad de La Coruña. Ambas escuadras buscarán ajustar sus piezas tácticas definitivas antes de emprender el viaje hacia la máxima cita mundialista que se celebrará en Norteamérica.

¿A qué hora juegan España vs. Irak hoy?

El partido amistoso internacional está programado para comenzar a las 21:00 horas (horario de España). A continuación, te compartimos la guía de horarios oficiales según tu ubicación geográfica:

España: 21:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00 horas

Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia: 15:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

México: 13:00 horas

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Hoy tendremos el España vs. Irak. (Foto: X).

Para La Roja, este encuentro representa la última oportunidad de jugar en territorio nacional y despedirse de su afición. El cuerpo técnico ibérico aprovechará para probar variantes ofensivas, considerando las notorias ausencias por precaución de figuras clave en los extremos como Lamine Yamal y Nico Williams.

Canales de TV para ver España vs. Irak EN VIVO

La transmisión oficial del compromiso en territorio español estará a cargo de la televisión pública, garantizando señal abierta para todos los fanáticos. Podrás sintonizar el minuto a minuto del encuentro a través del canal La 1 de TVE.

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Para el público de Latinoamérica, las señales televisivas tradicionales varían según el país, pero la principal alternativa para disfrutar del juego en sistemas de cable hogareños será a través de las opciones lineales de ESPN.

Por su parte, los Leones de Mesopotamia asumen este partido histórico como una prueba de fuego para medir su nivel competitivo. El único antecedente oficial entre ambos países se remonta a la Copa Confederaciones 2009, donde el cuadro europeo se impuso con un ajustado 1-0 gracias a un gol de David Villa.

Seguimos el movimiento de las cuotas mundial hora a hora para que los apostadores peruanos puedan reaccionar a tiempo ante cualquier novedad de último minuto.

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Cómo ver el partido por streaming online EN VIVO

Si prefieres seguir las acciones desde tu teléfono móvil, tableta o computadora, existen opciones completamente legales y en alta definición. En España, el duelo se emitirá de forma gratuita mediante la plataforma oficial RTVE Play.

Para toda Latinoamérica, la señal oficial de streaming exclusivo estará a cargo de Disney+. Los usuarios que cuenten con una suscripción activa a la plataforma podrán ver el partido de España vs. Irak completamente EN VIVO a través del catálogo deportivo de ESPN integrado en la app.

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