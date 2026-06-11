Partido inaugural del Mundial 2026: Dónde ver EN VIVO México vs Sudáfrica por canales de tv y streaming online

Hoy tenemos el gran partido inaugural del Mundial 2026, que emociona a todos los fanáticos. Conoce, cómo y dónde ver el: México vs Sudáfrica.

La espera terminó y el balón vuelve a rodar en la máxima fiesta del fútbol global. Este jueves 11 de junio de 2026, la Selección de México debuta ante Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA, en un histórico Estadio Azteca completamente repleto.

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Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro por el Grupo A, te presentamos la guía completa de canales de televisión y plataformas de streaming oficiales para seguir el partido en directo.

Hoy se juega el México vs Sudáfrica por el Mundial 2026. (Foto: X).

¿A qué hora juega México vs Sudáfrica por el Mundial 2026?

La espectacular ceremonia de apertura comenzará con noventa minutos de anticipación en el imponente Estadio Ciudad de México. El pitazo inicial del compromiso está programado para los siguientes horarios locales:

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México: 13:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Chile y Paraguay: 15:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00 horas

El interés por el Mundial de 2026 sigue creciendo, y contar con un código promocional válido es una excelente forma de empezar a explorar los mercados disponibles.

Canales de TV para ver México vs Sudáfrica en vivo

La transmisión oficial por televisión abierta y paga cubrirá todo el continente americano a través de las señales con derechos exclusivos de la FIFA.

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En México: Podrás disfrutar del encuentro completamente gratis en televisión abierta a través de Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas y Canal 9, además de la señal de paga de TUDN.

En Perú, Colombia, Argentina y Sudamérica: El juego inaugural estará disponible mediante las pantallas de ESPN en los operadores de cable tradicionales, así como por DSports (DirecTV).

En Colombia (Señal abierta): La transmisión en directo llegará a los hogares gracias a la señal de Gol Caracol.

Dónde ver el partido inaugural por streaming online

Si buscas ver el debut de la escuadra mexicana desde tu teléfono celular, tablet o Smart TV, existen varias alternativas digitales oficiales para seguir el minuto a minuto por internet.

En México: La plataforma oficial con los derechos de transmisión del torneo es ViX Premium. Asimismo, la app de Azteca Deportes y su sitio web emitirán el compromiso de manera gratuita.

En Sudamérica: Toda la cobertura online en vivo para la región estará disponible en la aplicación de streaming de Disney+ Premium. Además de la plataforma digital DGO.

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No dejes pasar la oportunidad de vivir el arranque del Mundial 2026 y acompaña el minuto a minuto del ‘Tri’ en esta nueva aventura mundialista como local, mediante el contenido de Bolavip.

DATOS CLAVE

México debuta ante Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Mundial 2026.

13:00 horas es el horario fijado para el inicio del partido en México.

ViX Premium transmitirá el partido inaugural por internet en territorio mexicano.