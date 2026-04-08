¡Alineaciones confirmadas! PSG vs. Liverpool EN VIVO Y GRATIS por los cuartos de final de la Champions League Vía ESPN y Disney+: previa

PSG y Liverpool se enfrentan el día de hoy en el Parque los Príncipes por el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. A continuación, sigue el minuto a minuto de este gran partido.

Así luce el mítico Parque de los Príncipes a minutos de que empiece el partido entre PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la Champions League.

PSG y Liverpool utilizarán sus clásicas indumentarias en el gran partido que nos espera el día de hoy en el Parque de los Príncipes.

PSG y Liverpool realizan los respectivos trabajos precompetitivos en el campo del Parque de los Príncipes a tan solo pocos minutos de que empiece el partido.

PSG y Liverpool miden fuerzas el día de hoy en el Parque de los Príncipes en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. En un duelo que promete diversas emociones y que para muchos podría tener un claro favorito por cómo vienen los equipos, a continuación podrás disfrutar de todas las incidencias gracias a ‘Bolavip Perú‘.

En cuanto a cómo llegan ambos planteles al encuentro, PSG viene de eliminar con enorme categoría a Chelsea en la fase previa luego de un contundente 8-2 en el resultado global. Por otro lado, Liverpool se impuso por 4-1 a Galatasaray en una llave que parecía mucho más pareja en un inicio y es así cómo franceses e ingleses se encontrarán hoy en el Parque de los Príncipes.

¿A qué hora juegan PSG vs. Liverpool por la Champions League?

13:00 | Costa Rica, El Salvador, Honduras y México (CDMX)

14:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

15:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

¿Dónde ver PSG vs. Liverpool por la Champions League?