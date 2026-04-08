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Champions League

¡Alineaciones confirmadas! PSG vs. Liverpool EN VIVO Y GRATIS por los cuartos de final de la Champions League Vía ESPN y Disney+: previa

PSG y Liverpool se enfrentan en el Parque de los Príncipes por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Calentamiento de los equipos!

PSG y Liverpool realizan los respectivos trabajos precompetitivos en el campo del Parque de los Príncipes a tan solo pocos minutos de que empiece el partido.

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¡Vestuarios listos!

PSG y Liverpool utilizarán sus clásicas indumentarias en el gran partido que nos espera el día de hoy en el Parque de los Príncipes.

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¡Alineación titular de PSG!

Luis Enrique preparó el siguiente equipo titular para recibir a Liverpool en la capital francesa: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Zaire-Emery, Kvaratskhelia, Doue y Dembélé.

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¡Alineación titular de Liverpol!

Arne Slot eligió el siguiente equipo titular para visitar a PSG en el Parque los Príncipes: Mamardashvili; Gómez, Van Dijk, Konate, Kerkez; Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Ekitike y Frimpong.

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¡Una vista impresionante!

Así luce el mítico Parque de los Príncipes a minutos de que empiece el partido entre PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la Champions League.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre PSG vs. Liverpool!

PSG y Liverpool se enfrentan el día de hoy en el Parque los Príncipes por el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. A continuación, sigue el minuto a minuto de este gran partido.

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PSG vs. Liverpool por la Champions League.
© 'X'.PSG vs. Liverpool por la Champions League.

PSG y Liverpool miden fuerzas el día de hoy en el Parque de los Príncipes en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. En un duelo que promete diversas emociones y que para muchos podría tener un claro favorito por cómo vienen los equipos, a continuación podrás disfrutar de todas las incidencias gracias a ‘Bolavip Perú‘.

En cuanto a cómo llegan ambos planteles al encuentro, PSG viene de eliminar con enorme categoría a Chelsea en la fase previa luego de un contundente 8-2 en el resultado global. Por otro lado, Liverpool se impuso por 4-1 a Galatasaray en una llave que parecía mucho más pareja en un inicio y es así cómo franceses e ingleses se encontrarán hoy en el Parque de los Príncipes.

¿A qué hora juegan PSG vs. Liverpool por la Champions League?

  • 13:00 | Costa Rica, El Salvador, Honduras y México (CDMX)
  • 14:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
  • 15:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 16:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España

¿Dónde ver PSG vs. Liverpool por la Champions League?

  • Chile y Argentina | ESPN y Disney Plus Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • España | Movistar Liga de Campeones 2
  • México | FOX y FOX ONE
  • Centroamérica | ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Estados Unidos | Paramount + y VIX Premium
Renato Pérez
Renato Pérez
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