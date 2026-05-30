VIDEO: El gol de penal de Ousmane Dembélé para empatar el PSG vs Arsenal en la final de la Champions League

¡Dembélé puso el empate! El francés convirtió el penal y decretó el 1-1 del PSG ante Arsenal en la final de la Champions League.

PSG encontró el empate en un momento clave de la final gracias a Ousmane Dembélé, quien convirtió desde el punto penal para establecer el 1-1 frente al Arsenal.

Publicidad

La jugada se originó en una gran acción individual de Khvicha Kvaratskhelia, que dejó atrás las dificultades de la primera mitad y encaró con decisión a Cristhian Mosquera dentro del área. El defensor terminó cometiendo la infracción y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima.

Dembélé asumió la responsabilidad y no falló, devolviendo a los parisinos al partido en una final que promete emociones hasta el último minuto.

¡NO PERDONÓ EL MOSQUITO! Dembélé engañó a Raya desde los doce pasos y anotó el 1-1 del PSG contra el Arsenal en la final.



▶️ Mira la 🏆 #Champions League en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uOUmbp0DH3 — ESPN Perú (@ESPNPeru) May 30, 2026

Publicidad

Así fue el gol de Arsenal al 5′

El encuentro comenzó con un PSG protagonista y un Arsenal replegado, pero los campeones de la Premier League golpearon en una de sus primeras llegadas para abrir el marcador.

La jugada nació con un intento de conexión entre Piero Hincapié y Kai Havertz. Tras varios rebotes en el área, incluido uno involuntario de Hakimi sobre Leandro Trossard, el balón volvió a quedar en poder del delantero alemán, quien ingresó al área y definió con un potente zurdazo para vencer a Safónov y poner el 1-0 para el cuadro inglés.

¡GOL DEL ARSENAL! Havertz aprovechó un rebote, se fue solo y clavó el 1-0 ante PSG en la final.



▶️ Mira la 🏆 #Champions League en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/kOh72H8uqF — ESPN Perú (@ESPNPeru) May 30, 2026

Publicidad

Se rompió una extensa racha en la Champions

Este 1-1 también permitió romper una curiosa estadística en la Champions League. Se trata de la primera final del torneo en la que ambos equipos logran marcar desde la edición de 2018, cuando Real Madrid se impuso por 3-1 ante Liverpool. Desde entonces, todas las definiciones del certamen habían contado con al menos uno de los dos equipos terminando sin anotar.

DATOS CLAVES

El delantero Ousmane Dembélé anotó de penal el empate transitorio del PSG ante el Arsenal.

El atacante Kai Havertz marcó el primer gol del partido para el Arsenal al minuto 5.

Publicidad