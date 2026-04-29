Qué pasa si Atlético de Madrid gana, empata o pierde ante Arsenal por la ida de las semifinales de Champions League 2025-26

Atlético de Madrid recibe este miércoles al Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Es uno de los dos duelos decisivos que tiene el equipo de Diego Simeone para seguir en carrera en busca de un título esta temporada.

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Los ‘Colchoneros’ ya no tienen posibilidades de ganar LALIGA o la Copa del Rey. En el primer torneo están en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 60 puntos, a 25 del líder FC Barcelona con cinco fechas por jugar. En tanto, perdieron la final de la copa local ante Real Sociedad (4-3 por penales tras el 2-2 en los 120 minutos). Por eso, la UEFA Champions League es su última oportunidad de título este año.

Para ello, enfrentan a un buen equipo de Arsenal, que también sueña con ganar su primera Champions League. El ‘Atleti’ necesita de un buen resultado en la ida porque, de lo contrario, podría complicarse para el duelo de vuelta.

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¿Qué pasa si Atlético de Madrid le gana al Arsenal?

Si Atlético de Madrid le gana al Arsenal, dará un paso importante para clasificarse a la final de la UEFA Champions League. Por supuesto, la diferencia de goles en el triunfo será determinante de cara al partido de vuelta. Cuantos más diferencia a favor, mejor para los de Diego Simeone para asegurar la serie.

¿Qué pasa si Atlético de Madrid empata ante Arsenal?

Si Atlético de Madrid empata ante Arsenal, no será un mal resultado de cara al partido de vuelta. Sin embargo, se verá obligado sí o sí a ganar en Londres si es que quiere clasificar a la final, que se jugará en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

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¿Qué pasa si Atlético de Madrid pierde contra Arsenal?

Si Atlético de Madrid pierde contra Arsenal, sus chances de clasificación a la final de Champions serán bajas, ya que deberá ganar y por más de un gol de diferencia en el Emirates Stadium de Londres. Tal como con la victoria, la diferencia de goles será decisiva, ya que un triunfo abultado de los ‘Gunners’ en Madrid, hará muy difícil soñar con la definición.

¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs. Arsenal?

Atlético de Madrid vs. Arsenal se juega este miércoles 29 de abril desde las 21:00 horas de Madrid, España (14:00 horas de Lima, Perú) por el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. El escenario de este duelo es el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿Qué canal transmite EN VIVO Atlético de Madrid vs. Arsenal?

El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal cuenta con transmisión en vivo de ESPN en TV y la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En México, va por FOX México y FOX One. Y en los Estados Unidos se puede disfrutar por CBS, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, Paramount+, ViX y fuboTV.

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