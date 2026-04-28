¿Qué pasa si Bayern Múnich gana, empata o pierde ante PSG en el partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League 2025-26?

PSG y Bayern Múnich se enfrentan este martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Comienza esta serie donde ambos equipos son candidatos al título y este primer duelo puede ser determinante.

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Paris Saint-Germain defiende el título y puede llegar a su tercera final de Champions League en su historia. Por su parte, Bayern Múnich quiere volver a una definición tras su título en la temporada 2019-20 donde le ganó precisamente al equipo parisino. Los ‘Bávaros’ quieren clasificar a su duodécima definición en esta competencia.

Este partido de ida puede ser clave para la serie. Si bien todo se definirá en el Allianz Arena, lo cierto es que cualquiera de los dos, puede dar un paso importante rumbo a la final, que se jugará en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. A continuación, el panorama.

¿Qué pasa si Bayern Múnich le gana al PSG?

Si Bayern Múnich le gana al PSG, dará un paso más que importante para clasificar a la final. Al ser un partido de ida, que se juega en París, un triunfo de visitante puede ser determinante para la serie. Por supuesto, la diferencia de goles será clave, ya que una diferencia de dos goles o más puede sentenciar el enfrentamiento.

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¿Qué pasa si Bayern Múnich empata ante PSG?

Si Bayern Múnich empata ante PSG en París, es un muy buen resultado con vistas al partido de vuelta. La igualdad en el primer encuentro le dará la clasificación con cualquier victoria en el Allianz Arena de Múnich.

¿Qué pasa si Bayern Múnich pierde ante PSG?

Si Bayern Múnich pierde ante PSG, se verá obligado a ganar o ganar en el duelo de vuelta para tener una posibilidad de clasificación a la final. La clave pasará por la diferencia de goles del triunfo parisino en este partido de ida.

Alineaciones para PSG vs. Bayern Múnich

PSG : Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery, João Neves; Désiré Roué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique.

: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaïre-Emery, João Neves; Désiré Roué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique. BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

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¿A qué hora se juega PSG vs. Bayern Múnich por el partido de ida?

PSG vs. Bayern Múnich, por el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, en el Parque de los Príncipes se juega este martes 28 de abril desde las 21:00 horas local (14:00 horas de Lima, Perú).

¿Dónde ver EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich?

El partido entre PSG y Bayern Múnich cuenta con transmisión en vivo de ESPN en TV y la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En México, va por TNT Sports y Max México. Y en los Estados Unidos se puede disfrutar por CBS, DAZN USA, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, Paramount+, ViX y fuboTV.

Datos claves

PSG y Bayern Múnich se enfrentan el 28 de abril en París.

se enfrentan el 28 de abril en París. 21:00 horas local iniciará la semifinal de ida de la Champions League.

iniciará la semifinal de ida de la Champions League. ESPN y Disney+ transmitirán el partido en vivo para Sudamérica y Centroamérica.