¿Qué pasa si FC Barcelona gana, empata o pierde ante Atlético de Madrid en el partido de ida de cuartos de la Champions League 2025-26?

FC Barcelona recibe este miércoles en el Camp Nou al Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Los ‘Blaugranas’ llegan en buen momento y quieren tomarse revancha ante el ‘Atleti’ por la eliminación en la serie de semifinales de la Copa del Rey 2025-26, que se jugó hace pocos días.

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Ambos equipos se han enfrentado el pasado sábado por LALIGA 2025-26. FC Barcelona logró un importante triunfo por 2-1 (goles de Marcus Rashford y Robert Lewandowski) para sacarle mayor ventaja al Real Madrid en la lucha por el título (llegó a 76 puntos contra 69 de los ‘Merengues’).

El Barça, así, llega con una ventaja por lo visto en el duelo anterior por la liga española. Además, viene de eliminar de manera contundente al Newcastle en los octavos de final (global 8-3). Por su parte, Atlético de Madrid sacó del camino al Tottenham (global 7-5) y quiere vengarse de la derrota del pasado sábado.

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A continuación, un repaso por el panorama del FC Barcelona en cuanto a los posibles resultados en el partido de ida. Si bien ningún resultado define la serie (se juega la vuelta el próximo martes 14 de abril), los ‘Culés’ se juegan una parte importante de su temporada en este encuentro.

¿Qué pasa si FC Barcelona le gana al Atlético de Madrid?

Si FC Barcelona le gana al Atlético de Madrid, llegará con buen pie al partido de vuelta y con una importante ventaja en la serie. La diferencia de goles, por supuesto, puede ser decisiva, ya que dos goles de ventaja o más pueden poner en jaque a los dirigidos por Diego Pablo Simeone.

¿Qué pasa si FC Barcelona empata ante Atlético de Madrid?

Si FC Barcelona empata ante Atlético de Madrid no será un mal resultado, pero si desperdiciará una buena oportunidad para aprovechar la localía, sobre todo, teniendo en cuenta que ya le ganó al ‘Atleti’ el pasado sábado (2-1). Aún así, los ‘Blaugranas’, por jerarquía y juego, pueden marcar diferencia como visitante en el Metropolitano y eso le daría valor a la hipotética igualdad en la ida.

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¿Qué pasa si FC Barcelona pierde ante Atlético de Madrid?

Si FC Barcelona pierde ante Atlético de Madrid, no quedará eliminado, pero sí complicaría seriamente sus posibilidades de clasificación a semifinales. Nuevamente, la diferencia de goles será muy importante para determinar las posibilidades del ‘Barça’ en el partido de vuelta. A mayor desventaja, menos chances tendrá de clasificar, tal como ocurrió en la serie de semifinales de la Copa del Rey donde la derrota 4-0 en la ida lo condenó a la eliminación (pese a ganar 3-0 la vuelta).

¿A qué hora se juega FC Barcelona vs. Atlético de Madrid?

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 que se juega en el Camp Nou, se juega este miércoles 8 de abril desde las 21:00 horas local (14:00 horas de Lima, Perú y Bogotá, Colombia).

¿Dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Atlético de Madrid?

El partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid cuenta con transmisión en vivo de ESPN en TV y de la plataforma Disney+ Premium para toda Sudamérica, con excepción de Argentina, que va por FOX Sports Argentina y Brasil, que va por TNT Brasil, Max Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.

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En México, por su parte, se puede ver en vivo por FOX+ y FOX One. En tanto, por Estados Unidos, se puede disfrutar por Paramount+, DAZN USA, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW y ViX.

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