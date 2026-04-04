Barcelona golpeó primero, venció al Atlético de visita y le sacó siete puntos al Real Madrid

Robert Lewandowski volvió a tener alegrías en una semana complicada y con su gol le dio el triunfo al Barcelona por 2-1 ante Atlético de Madrid en la fecha 30 de LaLiga. Logrando sumar tres unidades en el Metropolitano, el cuadro blaugrana estiró su ventaja en la cima y ahora le saca siete puntos al Real Madrid, con lo que a cada partido está más cerca de coronarse campeón.

Si bien el cotejo se presentó como distinto por el marco en el que venía, ambos equipos pensaban más en su partido por los cuartos de final de la Champions League, los dos planteles estuvieron con suplentes. Quizá en ese punto fue el Atlético el que presentó más un once alterno.

Por eso se festejó bastante el gol de Giuliano Simeone a los 39 minutos del primer tiempo. Anotando con maestría para abrir el marcador, el Metropolitano estalló de alegría pues el tanto era la recompensa a un sistema de juego atrevido y agresivo.

Pero poco duró la felicidad pues Marcus Rashford marcó el empate a los 42 minutos. Con un disparo fuerte y preciso, el delantero le dio la igualdad al Barcelona casi al cierre del primer tiempo.

Un punto aparte fue la intervención del VAR que, al término del primer tiempo, fue empleado por el árbitro Mateo Busques Ferrer para retirar una segunda amarilla a Nicolás González y mostrarle la roja directa. Mientras tanto también fue usado para retirar una roja a Gerard Martín a los 51 minutos y dejarlo solo con amarilla.

Un partido caliente que terminó con el gol de Robert Lewandowski en el minuto 87 del partido. Anotando tras una gran jugada de Joao Cancelo, el delantero polaco le dio la victoria al Barcelona y tres puntos de oro que pueden significar que sea campeón de LaLiga en cinco jornadas: justo ante el Real Madrid en el Camp Nou.