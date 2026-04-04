Barcelona golpeó primero, venció al Atlético de visita y le sacó siete puntos al Real Madrid

Robert Lewandowski volvió a tener alegrías en una semana complicada y con su gol le dio el triunfo al Barcelona por 2-1 ante Atlético de Madrid en la fecha 30 de LaLiga. Logrando sumar tres unidades en el Metropolitano, el cuadro blaugrana estiró su ventaja en la cima y ahora le saca siete puntos al Real Madrid, con lo que a cada partido está más cerca de coronarse campeón.
Si bien el cotejo se presentó como distinto por el marco en el que venía, ambos equipos pensaban más en su partido por los cuartos de final de la Champions League, los dos planteles estuvieron con suplentes. Quizá en ese punto fue el Atlético el que presentó más un once alterno.
Por eso se festejó bastante el gol de Giuliano Simeone a los 39 minutos del primer tiempo. Anotando con maestría para abrir el marcador, el Metropolitano estalló de alegría pues el tanto era la recompensa a un sistema de juego atrevido y agresivo.
Pero poco duró la felicidad pues Marcus Rashford marcó el empate a los 42 minutos. Con un disparo fuerte y preciso, el delantero le dio la igualdad al Barcelona casi al cierre del primer tiempo.
Un punto aparte fue la intervención del VAR que, al término del primer tiempo, fue empleado por el árbitro Mateo Busques Ferrer para retirar una segunda amarilla a Nicolás González y mostrarle la roja directa. Mientras tanto también fue usado para retirar una roja a Gerard Martín a los 51 minutos y dejarlo solo con amarilla.
Un partido caliente que terminó con el gol de Robert Lewandowski en el minuto 87 del partido. Anotando tras una gran jugada de Joao Cancelo, el delantero polaco le dio la victoria al Barcelona y tres puntos de oro que pueden significar que sea campeón de LaLiga en cinco jornadas: justo ante el Real Madrid en el Camp Nou.
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¡TERMINÓ EL PARTIDO!
Pitazo final, Barcelona celebra, Atlético analiza y el balón no se mueve más en el Metropolitano.
¡SE CALENTÓ TODO!
Sobre el final del partido entre Atlético vs. Barcelona, se calentó todo que ya venía bastante caliente. Atención con los instantes finales.
90' ¡PARA VER EL GOL UNA VEZ MÁS!
Lewandowski consiguió un golazo para poner en ventaja al Barcelona sobre el Atlético de Madrid en el Metropolitano.
¡SIEMPRE TITO! Joao Cancelo enganchó ante Thiago Almada, sacó el remate, Musso dio rebote y Lewandowski lo capturó con fortuna para marcar el 2-1 de Barcelona contra Atlético De Madrid.
Lo decíamos en el inicio del complemento: cuidado que están las revoluciones muy aceleradas. Tarjeta roja para Gerard Martín tras una fuerte falta contra Álex Baena.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Comenzó el complemento del partido y todo pinta a que será caliente.
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¡LOS NÚMEROS DEL PRIMER TIEMPO!
Así están las estadísticas de la mitad inicial del cotejo entre Atlético Madrid vs. Barcelona por LaLiga.
¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!
En un final con giros, el árbitro culminó la mitad inicial mientras Atlético empata 1-1 ante Barcelona y Nicolás González fue expulsado. Seguro se vendrán cambios para el segundo tiempo, considerando que tienen que volver a enfrentarse por Champions League.
51' ¡BUENO, TODO NO FUE COMO PENSÁBAMOS
Al final el árbitro anuló la segunda amarilla de Nico y le mostró la roja directa: igual se fue expulsado. Mientras tanto, no fue penal la falta y sí tiro libre indirecto.
49' ¡POLÉMICA INCREÍBLE!
Nicolás González cometió falta contra Yamal, le sacó la roja y ahora el árbitro va al VAR si es penal o no, mientras tanto todos en el Atlético creen que es posición adelantada y a Nico deben quitarle la roja.
ROJA PARA NICO GONZÁLEZ POR UNA INFRACCIÓN CONTRA LAMINE YAMAL Y TIRO LIBRE PARA BARCELONA.
Cuando Ronald Araujo se quejaba de dolor y pedía su cambio, Atlético Madrid aprovechó rápido, Giuliano Simeone recibió el balón, encaró y definió: ¡GOLAZO! Ganan los 'Colchoneros' en el Metropolitano 1-0 con golazo del hijo del técnico Diego Simeone.
31' ¡TODOS EN LA FOTO!
Dejando de lado a los porteros, los veinte jugadores ingresan en el famoso box to box, lo que demuestra lo apretado del partido y cómo todo se va desarrollando en el mediocampo.
23' ¡BAJARON LAS REVOLUCIONES!
Jugando más con la posesión táctica que con la profundidad técnica, ahora Atlético Madrid y Barcelona se analizan moviendo la pelota y buscando espacios para crear peligro en las áreas ajenas.
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¡LA TÁCTICA EN TODO SU ESPLENDOR!
Así hace presión alta el Barcelona al Atlético y lo obliga a arriesgar el balón: toda una clase de fútbol.
10' ¡ATLÉTICO TUVO LA PRIMERA DEL PARTIDO!
Griezmann hizo una gran incursión en el área del Barcelona y por poco anota el primero.
ERA UN GOLAZO DE GRIEZMANN, PERO APARECIÓ JOAN GARCÍA.
Empleando una espectacular gráfica, así se motivo el cuadro del Atlético Madrid para su duelo ante Barcelona.
¡EL PROBABLE ONCE DEL ATLÉTICO!
Conociendo la lista oficial de convocados del técnico Diego Simeone, este sería el once titular: Juan Musso; Nahuel Molina, David Hancko, Robin Le Normand, Josué Díaz; Koke, Giuliano Simeone, Álex Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
¡PROBABLE ONCE DEL BARCELONA!
El técnico Hansi Flick probablemente mande esta alineación titular: Joan García; Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.
¡MUY BUENAS TARDES!
En instantes empezamos con el minuto a minuto del partido entre Atlético Madrid vs. Barcelona por la fecha 30 de LaLiga.
Comunicador social especializado en periodismo deportivo, con más de diez años en medios. Trabajó como subeditor web en El Comercio de Perú, fue redactor y consultor SEO en El Heraldo de México y corresponsal en Norte MKT de Brasil. En Bolavip sigue la actualidad del fútbol peruano e internacional.