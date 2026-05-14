Robert Lewandowski dejaría Barcelona: los 4 clubes que lo pretenden para la próxima temporada

En Europa aseguran que Robert Lewandowski se iría del Barcelona. Dos clubes de Europa, uno de la MLS y otro de Arabia Saudita lo quieren. Los detalles de las opciones.

Robert Lewandowski estaría cerca de dejar FC Barcelona a final de temporada. Así lo han informado periodistas destacados como Fabrizio Romano y Matteo Moretto, entre otros. De esta forma, se terminaría el ciclo del polaco en el club tras cuatro temporadas y siete títulos. A partir de esto, se especula con su futuro y tendría cuatro opciones para continuar su carrera: dos de Europa, uno de la MLS y un club de Arabia Saudita.

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En las últimas horas, Romano reveló que las negociaciones para la renovación de Robert Lewandowski estaban “en pausa”. A su vez, indicó que “la salida en verano está ahora muy cerca”, de acuerdo a sus propias palabras en una publicación en X (@FabrizioRomano) y en su canal de YouTube. Moretto también informó que el polaco “dejaría el Barça” en X.

Robert Lewandowski dejaría al Barça a final de temporada (X @FabrizioRomano).

Así, el ciclo del delantero polaco de 37 años en el Camp Nou terminaría tras cuatro temporadas: 191 partidos, 119 goles, 24 asistencias, 7 títulos (incluidos tres ligas, 3 Supercopa de España y una Copa del Rey). La gran incógnita pasa por su futuro donde cuenta con opciones para todos los gustos.

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Los clubes que pretenden a Robert Lewandowski

Robert Lewandowski cuenta con opciones en Europa, MLS y Arabia Saudita para continuar su carrera. En el ‘Viejo Continente’, Juventus y AC Milan suenan como opciones. En Estados Unidos, Chicago Fire ya le habría ofrecido un contrato importante. Pero, en cuanto a números, la oferta más superadora es la de Al Hilal en Arabia Saudita.

Hace algunos días, La Gazzetta dello Sport reportó que ‘Lewy’ se habría ofrecido al AC Milan para la temporada 2026-27. Al mismo tiempo, también reveló que la Juventus también estaría interesada en su fichaje, tal como indicaron otros medios como Tuttosport, entre otros. De todas maneras, no hay detalles sobre si hay algún tipo de propuesta económica.

Por su parte, por fuera de Europa, las opciones están más claras. El director deportivo del Chicago Fire, Gregg Broughton, reveló en una entrevista con Ben Jacobs para Talksport el interés en el polaco. De acuerdo a algunos reportes desde Estados Unidos habría sobre la mesa una oferta por un contrato de 15 millones de dólares anuales. No obstante, según The Athletic, el club estadounidense habría enfriado la posibilidad.

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Por último, lo más reciente, es un reporte desde Polonia hecho por WP Sportowe Fakty. Según informaron, Al Hilal quiere a Lewandowski y ya le habría hecho llegar una propuesta por un contrato de 90 millones de euros por temporada.

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