La Champions League entra en su momento más decisivo y, a falta de una sola fecha para cerrar la fase de liga, la tabla de posiciones refleja una lucha feroz por meterse entre los mejores de Europa. Con el nuevo formato, solo los ocho primeros avanzan directo a octavos de final, mientras que del 9° al 24° deberán jugar un repechaje para seguir con vida.

Publicidad

Publicidad

En lo más alto aparece Arsenal como líder absoluto con 21 puntos, consolidándose como el equipo más regular del torneo. Muy por detrás, pero aún en zona de clasificación directa, están Real Madrid y Bayern Múnich, seguidos por Liverpool y Tottenham.

La zona media es la más apretada. PSG, Newcastle, Barcelona y Chelsea pelean por meterse dentro de los ocho primeros.. Debajo también aparecen históricos Manchester City y Borussia Dortmund.

Más abajo, pero aún con vida en la pelea por los playoffs, se encuentran Juventus, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV, Napoli, Olympiacos y Copenhague.

Publicidad

Publicidad

Arsenal es el gran favorito para pasar primero en la Champions League 2025/2026. (Foto: Champions League)

Tabla de posiciones de la Champions League

Terminó la fecha 7 de la Champions League y ya tenemos la tabla de posiciones actualizada. Recordando que los ocho primeros irán directamente a octavos de final, desde el 9° hasta el 24° jugarán un partido de eliminación directa y que desde el 25° al 36° serán eliminados, las posiciones sorprenden.

ver también Cristiano Ronaldo llegó a 960 goles y cómo quedó la pelea con Lionel Messi por ser el máximo goleador de la historia

Así, la última jornada de la fase liga promete emociones al límite, con gigantes del continente peleando por evitar el repechaje o la eliminación directa. La nueva Champions ha elevado la tensión al máximo y todo se definirá en 90 minutos que pueden cambiar el destino de más de un gigante europeo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega la última fecha de la Champions League 2025/2026?

La fecha 8 de la Champions League se juega este miércoles 28 de enero con todos los partidos en simultáneo. Este día se conocerán quiénes pasan directo a octavos de final, quiénes disputan el repechaje y quiénes son eliminados.

¿Cuántos equipos pasan directamente a octavos de final en la Champions League?

Serán ocho los equipos que pasarán de manera directa a octavos de final de la Champions League. Estos serán los primeros puestos de la tabla de la fase de liga.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Arsenal lidera la tabla absoluta con 21 puntos tras la fecha 7.

Real Madrid y Bayern Múnich se mantienen en zona de clasificación directa.

Los 8 primeros pasan a octavos; del 9° al 24° juegan repechaje.

Publicidad