Mientras que Real Madrid logró una gran victoria de visita ante Roma por la UEFA Champions League, el comportamiento de Vinicius Jr. llamó la atención de muchos al ser reemplazado por Endrick.

Fiel a su estilo y a su historia a nivel europeo, Real Madrid consiguió un verdadero triunfazo ante Roma en el Estadio Olímpico. Cuando perdía 3-1 a los 82 minutos de juego, la jerarquía y categoría de los merengues fue determinante para una épica remontada. Dicho todo esto, para los hinchas se dio una reacción muy singular y llamativa por parte de un Vinicius Jr. que no terminó el encuentro.

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Fuente: Getty Images.

A pesar de ser titular y de seguir contando con la confianza total de José Mourinho, la presencia de Vinicius Jr. no viene siendo la más destacada de Real Madrid. Es más, en este inicio de temporada no están dando la talla y los aficionados lo vienen cuestionando. Ahora, el día de hoy ante Roma fue cambiado a los 59′ y no tuvo la mejor reacción posible ante las miradas.

Distintas cámaras captaron cómo Vinicius Jr. renegó en su salida del campo de juego cuando Endrick fue el elegido para ingresar en su lugar. Es más, el mensaje desde el portal ‘Real Madrid Fans‘ fue contundente en redes sociales. “Basta ya, tú nivel está siendo lamentable, no tienes que reprochar nada. Mereces estar en el banquillo, a trabajar y callar. No me ha gustado su actitud nada.”.

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No Vinícius, basta ya, tú nivel está siendo lamentable, no tienes que reprochar nada.



Mereces estar en el banquillo, a trabajar y callar.



No me ha gustado su actitud nada. pic.twitter.com/qZ9E8Ot8sQ — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 14, 2026

Las dos acciones de Vinicius Jr. ante Roma en donde quedó muy expuesto

Distinto a otros momentos en donde lo hemos visto brillar y destacar como es costumbre, este inicio de temporada para Vinicius Jr. no es para nada positivo. Hoy ante Roma tuvo 60 minutos de juego muy irregulares y hay dos acciones en donde quedó muy expuesto al perder el balón en salida. Estas jugadas, incluso, generaron gran peligro en arco merengue ya que una terminó en gol del local.

Cuando recién iniciaba el duelo, a los 4′ para ser exactos, el brasileño intentó salir jugando y perdió el balón. Tras un gran remate de Mario Hermoso, fue Thibaut Courtois quien voló para salvar a los merengues. Luego, a los 52′, apareció Donyell Malen para anotar el 2-1 momentáneo de los italianos luego de un taco de Vini Jr. que increíblemente encontró la peor zona del campo para hacerlo.

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SE COMPLICÓ SOLO: Vini Jr. quiso salir jugado de abajo, perdió la pelota y Courtois tuvo que VOLAR para evitar el gol de Mario Hermoso para la Roma ante Real Madrid.



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¡¡LA LOBA SE PLANTA EN SU CASA!! ¡Vini Jr. REGALÓ la pelota y luego Donyell Malen definió bien para el 2-1 de Roma vs. Real Madrid!



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DATOS CLAVES

Real Madrid remontó un 3-1 ante Roma en el Estadio Olímpico desde los 82′.

remontó un 3-1 ante en el desde los 82′. Vinicius Jr. fue sustituido por Endrick a los 59 minutos tras renegar del cambio.

fue sustituido por a los 59 minutos tras renegar del cambio. Un taco de Vinicius Jr. provocó el gol de Donyell Malen a los 52′.