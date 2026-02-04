Es tendencia:
2 de Mayo vs. Alianza Lima EN VIVO Y GRATIS por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

2 de Mayo y Alianza Lima juegan en el Estadio Monumental Río Parapití de Juan Pedro Caballero. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede alistó el siguiente equipo titular para visitar a 2 de Mayo: Viscarra; Montenegro, Garcés Antoni, Carbajal; Pavez, Chávez, Gaibor, Cari; Gentile y Girotti.

¡Una vista espectacular!

Así luce el Estadio Monumental Río Parapití a minutos del inicio del partido entre 2 de Mayo vs. Alianza Lima.

Fuente: 2 de Mayo.

¡Los convocados de 2 de Mayo!

Eduardo Ledesma dispondrá de los siguientes jugadores para recibir esta noche a Alianza Lima.

¡Los convocados de Alianza Lima!

Pablo Guede contará con los siguientes jugadores para el partido de hoy ante 2 de Mayo en Paraguay.

¡Bienvenidos a la cobertura del 2 de Mayo vs. Alianza Lima!

2 de Mayo y Alianza Lima se enfrentan el día de hoy por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. A continuación, sigue todas las incidencias del duelo.

Por Renato Pérez

2 de Mayo vs. Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.
2 de Mayo y Alianza Lima se enfrentan esta noche en el marco del partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental Río Parapití que está ubicado en la ciudad de Juan Pedro Caballero y se esperan diversas emociones de principio a fin, siendo el equipo íntimo el gran candidato para quedarse con el triunfo en esta primera contienda.

Si hablamos de los resultados previos de ambos equipos, es importante destacar que 2 de Mayo viene de ser goleado por 5-1 frente a Nacional en la fecha 3 de la Liga Paraguaya; mientras que Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo jugando en condición de visita en el debut de la Liga 1 peruana. Es así cómo llegan los jugadores al duelo de hoy, esperando que sea muy atractivo para los hinchas.

¿A qué hora juegan 2 de Mayo vs. Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores?

  • 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 19:30 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 20:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 01:30 | España

¿Dónde ver 2 de Mayo vs. Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores?

  • Argentina | Fox Sports, Disney Plus Premium, Telefe Youtube y Pluto TV
  • Chile | ESPN Premium, Disney Plus Premium y YouTube Chilevision
  • Resto de Sudamérica | ESPN, Disney Plus Premium, Telefe Youtube y Pluto TV
  • México | ESPN 3, Disney Plus Premium y Pluto TV
  • Centroamérica | ESPN 3, Disney Plus Premium, Telefe Youtube y Pluto TV
  • Estados Unidos | Bein Sports y Fanatiz
renato pérez
Renato Pérez
