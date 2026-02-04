2 de Mayo vs. Alianza Lima EN VIVO Y GRATIS por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

2 de Mayo y Alianza Lima se enfrentan esta noche en el marco del partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental Río Parapití que está ubicado en la ciudad de Juan Pedro Caballero y se esperan diversas emociones de principio a fin, siendo el equipo íntimo el gran candidato para quedarse con el triunfo en esta primera contienda.
Si hablamos de los resultados previos de ambos equipos, es importante destacar que 2 de Mayo viene de ser goleado por 5-1 frente a Nacional en la fecha 3 de la Liga Paraguaya; mientras que Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo jugando en condición de visita en el debut de la Liga 1 peruana. Es así cómo llegan los jugadores al duelo de hoy, esperando que sea muy atractivo para los hinchas.
¿A qué hora juegan 2 de Mayo vs. Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores?
- 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:30 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 20:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 01:30 | España
¿Dónde ver 2 de Mayo vs. Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores?
- Argentina | Fox Sports, Disney Plus Premium, Telefe Youtube y Pluto TV
- Chile | ESPN Premium, Disney Plus Premium y YouTube Chilevision
- Resto de Sudamérica | ESPN, Disney Plus Premium, Telefe Youtube y Pluto TV
- México | ESPN 3, Disney Plus Premium y Pluto TV
- Centroamérica | ESPN 3, Disney Plus Premium, Telefe Youtube y Pluto TV
- Estados Unidos | Bein Sports y Fanatiz