Alianza Lima recibió un verdadero mazazo en el partido ante 2 de Mayo cuando Diego Acosta. anotó el 1-0 en los minutos finales. En el marco de la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, los locales se adelantaron en los minutos finales, no siendo dominadores del partido.

Publicidad

Publicidad

El gol no hizo más que desnudar los problemas de Alianza Lima en defensa y, en parte, dejar en más evidencia las decisiones del técnico Pablo Guede, que empezó el cotejo con algunos suplentes, mientras que los titulares como Eryc Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero se quedaban en la banca.

Así fue el gol de 2 de Mayo ante Alianza por Libertadores

Tweet placeholder

El gol de 2 de Mayo llegó gracias a una rápida acción de contraataque luego de recuperar una pelota en su propio terreno y potenciarla con pases largos. Así fue que Diego Acosta logró recibir el balón, se perfiló rápido y remató un potente disparo que dejó sin opciones al portero Guillermo Viscarra.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el gol de 2 Mayo llegó en el minuto 84 del partido, sirvió para que ganen el cotejo y en paralelo empezó a crear una crisis en Alianza Lima, que tiene que pasar sí o sí de ronda en la Copa Libertadores sino podría verse comprometido el futuro del técnico Pablo Guede.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

Alianza Lima y 2 de Mayo vuelven a jugar el próximo miércoles 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva, de La Victoria. El cotejo será la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores y se jugará desde las 7:30 PM.

ver también Hinchas de Alianza Lima destrozan a Girotti tras desastre ante 2 de Mayo en Libertadores

Ahora, tras haber perdido en la ida por 1-0, Alianza Lima debe vencer a 2 de Mayo por al menos un gol de diferencia si es que quiere pasar a la Fase 2. Si solo ganan, habrán penales. Y en el caso de que pierda o empate, quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Diego Acosta anotó el gol de la victoria al minuto 84 para 2 de Mayo.

El técnico Pablo Guede dejó a titulares como Paolo Guerrero en el banco de suplentes.

El partido de vuelta será el 11 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva.

Publicidad