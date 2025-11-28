Lima se llenó de hinchas de Palmeiras y Flamengo durante los últimos días con motivo de la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental, que se disputará este sábado 29 de noviembre. Sin embargo, a horas del duelo, la tragedia opaca lo que debe ser una celebración del fútbol. Es que un hincha del ‘Verdao’ murió como consecuencia de un accidente con un mirabus.

Publicidad

Publicidad

Según informó Latina Noticias, durante la tarde de este viernes 28 de noviembre, un hincha de Palmeiras cayó de un mirabus que trasladaba a la hinchada durante un paseo por la ciudad. El hecho ocurrió en el Circuito de Playas de la Costa Verde a la altura de Barranco, en la ciudad de Lima.

Cabe destacar que varios hinchas de Palmeiras contrataron los mirabus para un paseo por la zona de Miraflores, justo donde se encontraba la parcialidad de Flamengo. En videos viralizados en redes sociales, se vio cómo hubo botellazos entre ambas hinchadas, pero sin registrar heridos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los detalles de la trágica muerte del hincha de Palmeiras

El hincha del ‘Verdao’ fue identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años. Según precisó el mencionado medio, se encontraba en el segundo nivel del mirabus saltando junto al resto de la hinchada. Sin embargo, no se percató que se encontraba un puente y su cabeza terminó por impactar contra la estructura y obligó a que el recorrido se detenga para asistirlo.

ver también Pronósticos Palmeiras vs Flamengo: dos gigantes en busca de la gloria en la final de la Copa Libertadores 2025

La situación llevó a la desesperación de los hinchas de Palmeiras, que lo asistieron rápidamente, con ayuda de algunos transeúntes y comerciantes cercanos a la zona del trágico hecho. Le brindaron los primeros auxilios, pero la gravedad del golpe llevó a que tenga que ser derivado a un centro médico.

Finalmente, lo trasladaron en una ambulancia de la Policía Nacional del Perú a la Clínica Maison de Santé del Sur. Sin embargo, por las graves heridas, no pudieron reanimarlo y terminaron por confirmar su deceso.

Publicidad

Publicidad

Muerte por accidente de tránsito, confirmada por la Policía Nacional de Perú

Por cómo se supo el hecho y por lo descrito anteriormente, tal como confirmó Felipe Monroy, general de la Policía Nacional de Perú, jefe de la Región Policial Lima, el hecho fue caratulado como un “accidente de tránsito especial” y no como algún hecho de violencia por pelea entre hinchadas.

“Se trató de un accidente de tránsito especial, no vinculado a actos de violencia”, informó el general Monroy, según diversos medios. Así, se confirma el motivo del triste deceso, justo cuando este hincha debía disfrutar de la final de su equipo favorito en la capital peruana.

DATOS CLAVES

Caue Brunelli Dezotti (38) falleció tras impactar contra un puente en un mirabus en Lima .

(38) falleció tras impactar contra un puente en un mirabus en . El accidente ocurrió el 28 de noviembre en la Costa Verde previo a final de Libertadores.

en la previo a final de Libertadores. Policía clasificó el suceso como accidente de tránsito especial, descartando violencia entre hinchadas.

Publicidad