La baja dolorosa de Universitario para jugar contra Coquimbo Unido el partido en Copa Libertadores

Universitario de Deportes sufrió una noticia de último momento de cara a su crucial duelo contra Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. El equipo crema no podrá contar con una de sus piezas ofensivas más importantes para el choque internacional.

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Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, el atacante Lisandro Alzugaray quedó descartado para este compromiso. El argentino no logró superar las dolencias de una lesión pasada, lo que obliga al técnico Javier Rabanal a replantear su esquema.

¿Llega Andy Polo al partido contra Coquimbo?

La otra cara de la moneda la protagoniza Andy Polo, quien ya se integró a los entrenamientos grupales con total normalidad. La presencia de la “Joya” genera optimismo en la interna merengue, aunque su titularidad aún es una incógnita.

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El estratega español Javier Rabanal suele ser cauteloso con los futbolistas que regresan de una para médica prolongada. Sin embargo, debido a la magnitud del encuentro en el Monumental, Polo podría ser la gran excepción en el once inicial.

El desafío de la “U” en la Copa Libertadores

Universitario busca sumar puntos vitales en casa para asegurar su permanencia en los puestos de clasificación del torneo continental. La ausencia de Alzugaray representa un reto táctico para el cuerpo técnico, que deberá buscar alternativas eficaces en el banco de suplentes.

El partido se perfila como una prueba de fuego para la profundidad del plantel crema en esta temporada 2026. Los hinchas esperan que el equipo mantenga la solidez ofensiva a pesar de esta importante baja en el frente de ataque, para hacerse fuerte dentro del Estadio Monumental “U”.

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