La CONMEBOL abrió dos expedientes disciplinarios contra Alianza Lima luego de su eliminación ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores, en un hecho que vuelve a poner al club íntimo en el centro de la polémica a nivel internacional.

Todo ocurrió en el partido de vuelta disputado en el estadio Matute, el pasado miércoles 11 de febrero, donde además del golpe deportivo por quedar fuera del torneo, ahora se suma un frente administrativo que podría traer consecuencias económicas para la institución victoriana.

Según el informe oficial, una de las faltas que está bajo investigación corresponde al artículo 6.3.3 del Manual de Clubes, referido al llamado “marketing de emboscada”, que se da cuando una entidad, marca o persona no autorizada intenta asociar su imagen o productos a un torneo organizado por la CONMEBOL sin tener derechos comerciales.

El segundo expediente abierto se basa en el artículo 7.3.4.1, que tiene relación con las entrevistas posteriores al partido. Aunque no se ha detallado exactamente cuál fue la falta puntual, este apartado regula el comportamiento de los clubes en las zonas mixtas y espacios oficiales de prensa.

CONMEBOL investiga a Alianza Lima por faltas en Libertadores. (Foto: CONMEBOL)

¿Qué faltas cometió Alianza Lima por las que CONMEBOL lo sancionaría?

Alianza Lima es investigada por CONMEBOL por dos infracciones que se dieron en el partido de vuelta ante 2 de Mayo y apuntan al artículo 6.3.3 y al artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes. Este tipo de infracciones son consideradas graves dentro del reglamento y tienen fuertes sanciones económicas de hasta 100 mil dólares.

De confirmarse ambas infracciones, la sanción para Alianza Lima sería netamente económica. No habría castigo deportivo, pero sí una multa que se sumaría a un inicio de temporada ya complicado, tanto en lo futbolístico como en lo institucional.

¿Alianza Lima puede jugar la Copa Sudamericana 2026?

Alianza Lima no puede jugar la Copa Sudamericana 2026 y, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores en la Fase 1, no tendrá ningún torneo internacional más y solo se mentalizará en la Liga 1 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima vuelve a jugar este viernes 20 de febrero ante Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva desde las 8:00 PM y en cotejo válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Datos claves

CONMEBOL abrió dos expedientes disciplinarios contra Alianza Lima por el partido ante 2 de Mayo el miércoles 11 de febrero.

Las infracciones citadas corresponden a los artículos 6.3.3 y 7.3.4.1 del Manual de Clubes.

