Miguel Vargas, figura de Universitario vs. Deportes Tolima, explicó el empate por Copa Libertadores

El guardameta Miguel Vargas se consolidó como la pieza fundamental de Universitario de Deportes en el reciente duelo frente a Deportes Tolima. Su actuación permitió que el equipo peruano rescatara un punto valioso tras igualar 0-0 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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Miguel Vargas destacó el trabajo colectivo

Al finalizar el encuentro, Vargas compartió sus sensaciones sobre el desempeño colectivo e individual en territorio colombiano. El arquero destacó que el resultado es sumamente importante para las aspiraciones del club en el torneo continental más prestigioso de Sudamérica.

“El resultado fue muy importante. El equipo estuvo bien, tuvimos ocasiones de gol. El arco en 0 siempre es positivo”



Miguel Vargas, arquero de Universitario



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“El equipo estuvo bien, tuvimos ocasiones de gol. El arco en 0 siempre es positivo”, señaló la figura del partido ante la prensa. Sus declaraciones reflejan la solidez defensiva que ha venido construyendo el cuadro crema bajo las órdenes del comando técnico.

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Esta regularidad bajo los tres palos ha generado un cambio significativo en la rotación habitual del plantel profesional. Según la visión táctica de Javier Rabanal, director técnico del club, Vargas ha logrado ganarse un lugar de privilegio en el once titular.

Miguel Vargas llegó la temporada pasada. (Foto: X).

El portero titular en Universitario

La competencia interna por el puesto es intensa, especialmente frente a un portero de proyección como Diego Romero. No obstante, las actuaciones determinantes en noches de Copa Libertadores le otorgan a Vargas una ventaja competitiva en la consideración del estratega español.

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El estratega Rabanal ha priorizado la experiencia y el estado de forma actual para afrontar los compromisos internacionales. Esta decisión se ve respaldada por las estadísticas, ya que el arco merengue ha mostrado una notable resistencia en las últimas jornadas.

Miguel Vargas ahora es indiscutido

Con este empate, Universitario mantiene sus opciones intactas para avanzar a la siguiente ronda de la competición. La seguridad brindada por Vargas resulta vital para un equipo que busca volver a ser protagonista en el escenario sudamericano después de varias temporadas.

El próximo reto de los cremas será ratificar este buen momento en el torneo local antes de volver a enfocarse en la Copa. La hinchada espera que el nivel del guardameta se mantenga para asegurar la estabilidad defensiva en los partidos decisivos que se avecinan.

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Miguel Vargas hoy es titular en Universitario. (Foto: X).

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