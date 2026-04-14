Coquimbo Unido aprovecha el grosero error de Williams Riveros y anota el 1-0 contra Universitario

Universitario de Deportes sufrió un duro golpe tras una desconexión total en su defensa frente a Coquimbo Unido. Apenas a los 13 minutos, un fallo de coordinación facilitó la apertura del marcador para el cuadro chileno.

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El protagonista del tanto fue Cristian Zavala, quien aprovechó la pasividad de la zaga crema. El atacante apareció sin marca por el segundo palo para vencer la portería de la “U” tras una jugada que parecía controlada.

“Riveros regando goles”: La dura crítica de la hincha

La afición merengue estalló en redes sociales contra el defensor paraguayo tras su responsabilidad directa en el gol. Los hinchas no tuvieron filtros al calificar la acción como un “horror de Riveros y Fara”, señalando que dejaron botar el balón inexplicablemente.

¡¡COMO ESTÁN LOS FESTEJOS CHILENOS ESTA NOCHE!! Luego del triunfo de Audax Italiano en Río de Janeiro, hay GOL de Cristian Zavala en Perú, para el 1-0 de Coquimbo Unido ante Universitario, por la #Libertadores.



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La indignación creció con comentarios que tildaron la jugada de “error estúpido”, enfatizando la falta de reacción de la dupla central. “Todo empieza por la duda de Riveros que no salta y llega tarde”, fue una de las quejas más repetidas por la fanaticada.

Un desajuste defensivo que costó caro

La falta de comunicación entre Williams Riveros y Caín Fara permitió que el balón picara en el área chica sin resistencia. Esta indecisión fue castigada de inmediato por Zavala, quien puso el primero del partido de cabeza.

Para los seguidores, este fallo representa “lo mismo de siempre” en cuanto a desatenciones individuales. El equipo de Ate ahora deberá remar contra la corriente tras un inicio marcado por las falencias en su bloque posterior.

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