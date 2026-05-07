Universitario perdió ante Coquimbo en Chile. Su panorama se complica en el Grupo B de la Copa Libertadores, ya que no tiene margen de error.

Universitario sufrió un duro golpe tras caer ante Coquimbo Unido en Chile por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores. Ahora quedó en una situación muy complicada pensando en la clasificación a octavos de final y hasta de la Copa Sudamericana 2026.

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Con este resultado, la tabla quedó con Deportes Tolima y Coquimbo Unido como líderes con 7 puntos, mientras que Universitario y Nacional de Uruguay quedaron en el fondo con apenas 4 unidades.

El panorama es claro: los dos primeros del grupo avanzan directamente a octavos de final de la Copa Libertadores, el tercero disputará los Play Offs para acceder a la Copa Sudamericana y el último quedará eliminado de todo torneo internacional.

Para clasificar directamente a octavos, Universitario está obligado a vencer a Nacional de Uruguay en Montevideo por la fecha 5. Eso le permitirá llegar a los 7 puntos. En tanto, deberá esperar por el resultado entre Coquimbo Unido y Deportes Tolima donde la victoria del primero o el empate le favorecerían.

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Universitario en la previa del partido ante Coquimbo Unido en Chile. (Foto: Universitario Prensa)

Universitario todavía puede clasificar a octavos de la Libertadores

Si eso ocurre, en la última jornada Universitario tendría que derrotar a Deportes Tolima en Lima para llegar a los 10 puntos. Eso le permitirá, al menos, asegurarse el segundo lugar de clasificación en el grupo, independientemente de lo que pase con Nacional y Coquimbo en el otro partido.

La ‘U’, ganando los dos partidos que le quedan, puede soñar hasta con el primer lugar, aunque para ello, debería esperar otra serie de resultados. En todo caso, el margen de error es mínimo, ya que hasta con un empate en alguno de estos dos partidos complicaría sus chances de clasificación.

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Universitario durante un entrenamiento pensando en su próximo partido de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario Prensa)

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Deportes Tolima (COL) 7 4 2 1 1 4 2 Coquimbo Unido (CHI) 7 4 2 1 1 0 3 Universitario (PER) 4 4 1 1 2 -1 4 Nacional (URU) 4 4 1 1 2 -3

Fixture de Universitario en la Libertadores

Fecha 5 – Nacional vs. Universitario – miércoles 20 de mayo – 5:00 PM

– miércoles 20 de mayo – 5:00 PM Fecha 6 – Universitario vs. Tolima – Martes 26 de mayo – 7:30 PM

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Datos claves

Deportes Tolima y Coquimbo Unido lideran el Grupo B con 7 puntos tras cuatro fechas.

Universitario y Nacional ocupan el fondo de la tabla con solo 4 unidades cada uno.

Universitario debe vencer a Nacional y Tolima para intentar clasificar a octavos de final.