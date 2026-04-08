Respiro total en Universitario tras un arranque exigente en la Copa Libertadores. Luego del empate ante Deportes Tolima en Ibagué, el equipo crema recibió una noticia que cambia por completo el panorama para su siguiente desafío internacional.

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Según informó el periodista Gustavo Peralta, Andy Polo y Lisandro Alzugaray estarán disponibles para el duelo ante Coquimbo Unido, programado para el martes 14 de abril en el Estadio Monumental.

La recuperación de ambos no es un detalle menor. Se trata de dos piezas claves en el esquema del técnico Javier Rabanal, quienes habían encendido las alarmas por molestias físicas y cuya ausencia en el debut generó preocupación en la interna del club.

En especial, el regreso de Andy Polo aporta velocidad, desborde y experiencia en partidos de alta intensidad. Por su parte, Lisandro Alzugaray suma desequilibrio y una alternativa ofensiva que puede marcar diferencias en casa.

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🎙️ @Gustavo_p4: "La U me indica que Polo y Alzugaray sí llegarán al partido contra Coquimbo Unido en el Monumental".#HablemosDeMAX #universitario



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Universitario vs. Coquimbo Unido en el Monumental por la Copa Libertadores

El contexto ahora es distinto. Universitario enfrentará a Coquimbo Unido con un plantel más completo y con la posibilidad de potenciar su rendimiento en un partido clave para sus aspiraciones en el Grupo B.

Así, el empate en Colombia deja una doble lectura: punto valioso fuera de casa y recuperación de figuras para lo que viene. Porque en la Copa Libertadores, llegar con tus mejores hombres no es una ventaja, es una obligación si quieres competir de verdad.

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Universitario informó que la tribuna norte se vendió por completo para el partido ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Coquimbo Unido?

El partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido se dará este martes 14 de abril en el estadio Monumental y se jugará desde las 9:00 PM por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores.

¿En qué canal se verá el partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido?

El partido entre Universitario vs. Coquimbo Unido se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y la transmisión online a través de Disney+. Además, también tendrás el minuto a minuto gratis por internet a través de Bolavip.

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Datos claves

Andy Polo y Lisandro Alzugaray estarán disponibles para jugar contra Coquimbo Unido.

El partido se disputará el martes 14 de abril en el Estadio Monumental.

Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores tras empatar ante Deportes Tolima.