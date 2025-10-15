¡Decisión final! El mensaje de Alejandro Domínguez que confirma la sede de la final de la Copa Libertadores 2025

La final de la Copa Libertadores 2025 tenía como sede el Estadio Monumental de Lima y empezó a generar incertidumbre que realmente se pueda realizar el evento debido al complicado panorama que vive la capital peruana. Debido a la crisis política que vive el país, a la repentina vacancia de Dina Boluarte como presidenta de Perú y a la nueva juramentación de José Jerí como nuevo mandatario es que existieron diversas posturas.

Publicidad

Publicidad

Frente a este escenario dubitativo en cuanto a la seguridad en el Perú es que se conocieron distintas informaciones en las que se ponía en tela de juicio el convencimiento de Conmebol por realizar la final de la Copa Libertadores 2025. Se decía que estaba en evaluación, pero una reciente publicación por parte de Alejandro Domínguez ha confirmado que sí o sí se disputará el partido más importante del continente en el Estadio Monumental de Lima.

“¡Cada vez más cerca de otra Final Única de la CONMEBOL Libertadores! El 29 de noviembre nos vemos en Lima para vivir la fiesta del fútbol”; fue el mensaje que compartió Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, respecto a la espera que genera el evento más importante del continente que de todas maneras será en el Estadio Monumental de Lima.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La postura de Universitario sobre la final de la Copa Libertadores 2025

Desde Universitario de Deportes se mantienen muy al pendiente de la organización de la final de la Copa Libertadores 2025, por lo que en ningún momento frenaron ni pusieron en duda todos los requerimientos y cuidados del Estadio Monumental de Ate en la previa de la fecha programada. Es así que en el cuadro merengue siguen trabajando de acuerdo con el cronograma establecido.

“Conmebol mantiene la postura de que la final de la Copa Libertadores sea en Lima. Actualmente no hay cambios al respecto. Los trabajos de cara al partido en el Monumental siguen su curso. Al día de hoy, la hoja de ruta sigue en avance”; informó el periodista Kevin Pacheco en una especie de complemento al más reciente mensaje compartido por Alejandro Domínguez y con lo cual queda en evidencia que la capital peruana sigue siendo el lugar de la fiesta continental.

Fuente: @kevin23pacheco

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima. En cuanto a quiénes serán los equipos que luchen por el título continental, todavía no se conoce esta información y por ahora tenemos a 4 candidatos que en los próximos días lucharán por inscribir su nombre en el partido más importante de la temporada a nivel sudamericano. Hablamos de Palmeiras, Flamengo, Liga de Quito y Racing.

Fuente: Conmebol

ver también Esto hizo Agustín Lozano y la FPF para no perder la final de Copa Libertadores en Lima: “Hay grandes posibilidades”