Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y canal TV del duelo por la Fase 1

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, en el cual quedó definido el rival al que deberá enfrentar Alianza Lima en lo que será la Fase 1 del certamen continental.

Debido a su posición en el ranking, el conjunto ‘blanquiazul’ integró el bolillero 1. El paraguayo 2 de Mayo será el primer escollo que deberá superar en su camino hacia la siguiente etapa de la competencia.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026?

Aunque la Conmebol todavía no ha oficializado las fechas exactas del cruce entre Alianza Lima y 2 de Mayo, de acuerdo con el calendario difundido por el organismo en mención, los encuentros correspondientes a la Fase 1 se llevarán a cabo entre el 4 y el 11 de febrero.

El duelo de ida para los ‘íntimos’ frente a ‘El Gallo Norteño’ se jugará en territorio paraguayo, mientras que la vuelta tendrá como escenario Matute. Cabe resaltar que, aún no hay horarios confirmados para ambos cotejos.

Recordemos que, el equipo que logre imponerse en esta llave conseguirá clasificar a la segunda fase, instancia en la que se verá las caras con Sporting Cristal.

Canal TV para ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento entre Alianza Lima y 2 de Mayo podrá verse en toda Latinoamérica a través de ESPN, canal que está disponible en operadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, entre otras. Asimismo, el partido contará con transmisión vía streaming mediante la plataforma Disney Plus.

