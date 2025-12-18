Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora y canal TV del duelo por la Fase 1

El cuadro 'íntimo' conoció a su rival en la primera etapa del torneo continental. Conoce todos los detalles del vibrante encuentro.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs. 2 de Mayo
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima vs. 2 de Mayo

Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2026, en el cual quedó definido el rival al que deberá enfrentar Alianza Lima en lo que será la Fase 1 del certamen continental.

Publicidad

Debido a su posición en el ranking, el conjunto ‘blanquiazul’ integró el bolillero 1. El paraguayo 2 de Mayo será el primer escollo que deberá superar en su camino hacia la siguiente etapa de la competencia.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026?

Aunque la Conmebol todavía no ha oficializado las fechas exactas del cruce entre Alianza Lima y 2 de Mayo, de acuerdo con el calendario difundido por el organismo en mención, los encuentros correspondientes a la Fase 1 se llevarán a cabo entre el 4 y el 11 de febrero.

Copa Libertadores 2026
Publicidad

El duelo de ida para los ‘íntimos’ frente a ‘El Gallo Norteño’ se jugará en territorio paraguayo, mientras que la vuelta tendrá como escenario Matute. Cabe resaltar que, aún no hay horarios confirmados para ambos cotejos.

Recordemos que, el equipo que logre imponerse en esta llave conseguirá clasificar a la segunda fase, instancia en la que se verá las caras con Sporting Cristal.

Se conocen los rivales de Alianza Lima y Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS sorteo Copa Libertadores 2026 vía ESPN y YouTube

ver también

Se conocen los rivales de Alianza Lima y Sporting Cristal EN VIVO y GRATIS sorteo Copa Libertadores 2026 vía ESPN y YouTube

Canal TV para ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento entre Alianza Lima y 2 de Mayo podrá verse en toda Latinoamérica a través de ESPN, canal que está disponible en operadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, entre otras. Asimismo, el partido contará con transmisión vía streaming mediante la plataforma Disney Plus.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima enfrentará al club paraguayo 2 de Mayo en la Fase 1 de la Libertadores.
  • Los partidos de la llave se disputarán entre el 4 y 11 de febrero de 2026.
  • La cadena ESPN y la plataforma Disney Plus transmitirán los encuentros para toda Latinoamérica.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
¿Qué debe pasar para que Alianza Lima y Sporting Cristal se choquen en Copa Libertadores?
Copa Libertadores

¿Qué debe pasar para que Alianza Lima y Sporting Cristal se choquen en Copa Libertadores?

Sorteo de Copa Libertadores determinó potencial cruce Alianza Lima vs. Sporting Cristal
Copa Libertadores

Sorteo de Copa Libertadores determinó potencial cruce Alianza Lima vs. Sporting Cristal

¿Alianza Lima o Universitario? El equipo con más chances de jugar con FC Barcelona
Liga 1

¿Alianza Lima o Universitario? El equipo con más chances de jugar con FC Barcelona

Jorge Fossati rompió su silencio y le respondió a Carlos Galván tras su salida de Universitario
Universitario

Jorge Fossati rompió su silencio y le respondió a Carlos Galván tras su salida de Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo