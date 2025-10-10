¡Impensado! La sede que se perfila para robarle a Lima la final de la Copa Libertadores 2025

La crisis política en Perú podría perjudicar la realización de la gran final de la Copa Libertadores 2025. Lima es el ciudad elegida para albergar el evento futbolístico más importante del continente, aunque ahora existe la posibilidad de que desde Conmebol opten por cambiar de sede luego de enterarse de los incidentes en el país que el día de ayer terminaron en la vacancia presidencial de Dina Boluarte y luego en la juramentación de José Jerí como nuevo mandatario.

Es más, durante las últimas horas se filtró la información que ya existe una ciudad candidata para tomar el lugar de Lima y estamos hablando de Asunción, la capital de Paraguay y en donde por cierto Conmebol tiene su sede principal. Todavía no hay un anuncio certero al respecto ni nada por el estilo, pero es muy probable que los organizadores sigan investigando lo que suceda en el territorio nacional respecto a la seguridad y a la crisis política desencadenada en los últimos días.

“La Conmebol podría trasladar la final de la Copa Libertadores desde Lima, Perú y ya tiene una sede predilecta: Asunción, Paraguay, donde tiene su sede. La capital paraguaya también albergará la final de la Copa Sudamericana, una semana antes de la final de la Copa Libertadores. El motivo del posible traslado desde Perú es la crisis política que atraviesa el país tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte”; informó el portal deportivo ‘Estadão Esportes‘.

Fuente: @futebol_info

¿Cuál es la postura de la Federación Peruana de Fútbol frente a la evaluación de Conmebol?

Al ver que desde Conmebol analizan la situación de Perú como país ante la inseguridad ciudadana que se vive en estos momentos pensando en la organización de la final de la Copa Libertadores 2025, recientemente se ha podido conocer que existe el escenario de que el actual gobierno sostenga la postura de llevar a cabo los acuerdos que se tenían pactados ante de la repentina vacancia a Dina Boluarte como presidenta de la república.

“Sobre la final de la Copa Libertadores: Desde la FPF se agotarán todos los esfuerzos para que todo siga en marcha. Ya están en contacto directo Agustín Lozano y Alejandro Domínguez. Hay grandes posibilidades de que la gestión sea positiva porque desde el (nuevo) gobierno señalaron que existe toda la predisposición para apoyar y no se modifique nada de lo que hasta hoy se ha organizado”; reveló el comunicador deportivo Gustavo Peralta a través de ‘X’.

Fuente: @Gustavo_p4

¿Cuándo, dónde y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y hasta el día de hoy se jugará en el Estadio Monumental de Lima, a falta de una confirmación oficial por parte de Conmebol luego de la crisis política y ciudadana que vive el país. En cuanto a los equipos que disputarán el título continental, aún no se conocen a los finalistas ya que los candidatos están entre Palmeiras, Liga de Quito, Racing Club y Liga de Quito.