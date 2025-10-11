Esto hizo Agustín Lozano y la FPF para no perder la final de Copa Libertadores en Lima: “Hay grandes posibilidades”

La Conmebol estaría evaluando seriamente la posibilidad de cambiar la sede de la final única de la Copa Libertadores 2025, debido a la crisis política que atraviesa el Perú tras la vacancia de Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso de la República.

Ante dicho escenario de inestabilidad, las alarmas se encendieron en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que rápidamente tomó nota del impacto que podría tener esta crisis en la realización de la final.

La posibilidad de perder la sede generó preocupación en el entorno dirigencial, ya que se trata de un evento de gran relevancia internacional y de alto valor simbólico para el país.

Lozano y la FPF activaron gestiones para mantener la final en Lima

Frente a esta situación, el presidente de la FPF, Agustín Lozano, inició de inmediato las gestiones para evitar que el país pierda la sede de la final continental, prevista para disputarse en el Estadio Nacional de Lima.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien detalló en su cuenta de Twitter (X) que ya existe contacto directo entre Lozano y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

“Desde la FPF se agotarán todos los esfuerzos para que todo siga en marcha. Ya están en contacto directo Agustín Lozano y Alejandro Domínguez”, publicó Peralta en su cuenta.

Alejandro Domínguez junto a Agustín Lozano (Difusión).

Nuevo gobierno respalda el evento y hay optimismo en la FPF

Pese a la incertidumbre política, existe optimismo en el entorno de la FPF. Según Peralta, el nuevo gobierno peruano ha mostrado predisposición total para respaldar el evento y garantizar que la final se desarrolle conforme a lo planificado.

“Hay grandes posibilidades de que la gestión sea positiva porque desde el (nuevo) gobierno señalaron que existe toda la predisposición para apoyar y no se modifique nada de lo que hasta hoy se ha organizado”, añadió el periodista.

En ese sentido, las gestiones encabezadas por Lozano buscarían garantizar a la Conmebol todas las condiciones de seguridad, logística y apoyo institucional necesarias para mantener la sede en Lima.