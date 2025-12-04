La histórica rivalidad entre Universitario y Alianza Lima trasciende el terreno de juego, extendiéndose al ámbito económico, especialmente en el torneo continental más prestigioso. Recientemente, la CONMEBOL hizo públicos los premios acumulados por ambos clubes peruanos en la Copa Libertadores 2025, revelando que la “U” superó a su clásico rival por un margen, si bien ajustado, significativo.

Universitario superó económicamente a Alianza Lima

Universitario de Deportes, al asegurar su pase directo a la Fase de Grupos, partió con una base de $3,000,000 USD. No obstante, el factor determinante para sus finanzas fue su rendimiento deportivo. La obtención de premios por mérito (victorias en la fase de grupos) y, crucialmente, su clasificación histórica a los Octavos de Final, le inyectó un adicional de $1,250,000 USD. Al finalizar su participación, el club “crema” acumuló un total aproximado de $4,910,000 USD únicamente en premios otorgados por la CONMEBOL.

Por su parte, Alianza Lima tuvo un camino más largo, iniciando desde la Fase 1 y superando tres rondas previas (Fase 1, Fase 2 y Fase 3) hasta alcanzar la Fase de Grupos. Aunque cada etapa previa aportó a su bolsa, el equipo “íntimo” se estancó en la fase principal, limitando su potencial de ingresos. A pesar de este extenso recorrido, Alianza Lima logró acumular un total de $4,830,000 USD en premios CONMEBOL, incluyendo la bonificación por alguna victoria en la fase de grupos.

Universitario sacó más dinero que Alianza Lima

Al comparar las cifras, Universitario de Deportes superó a Alianza Lima por una diferencia de $80,000 USD en la edición 2025 de la Libertadores. Este margen, aunque pequeño, resalta la importancia del avance a las fases eliminatorias. Para la “U”, el ingreso adicional por la clasificación a Octavos de Final fue el elemento decisivo que le permitió superar el monto total acumulado por Alianza a lo largo de sus rondas previas.

La estructura de premios de la CONMEBOL incentiva directamente el rendimiento, otorgando $330,000 USD por cada partido ganado en la Fase de Grupos. Ambos clubes se beneficiaron de esta bolsa, pero la combinación de las victorias en la fase principal y el pase a la ronda de los 16 mejores fue lo que garantizó a Universitario la mayor porción de los premios de la Confederación.

Universitario y Alianza Lima recaudaron este dinero. (Foto: X).

CONMEBOL premió a Universitario y Alianza Lima

Es importante recalcar que estas cifras solo cubren los premios económicos de la CONMEBOL. Para una visión completa de la recaudación total de cada club, faltaría incluir los ingresos por concepto de taquilla. Dado que ambos equipos suelen generar llenos totales como locales, la inclusión de estos ingresos podría modificar el balance final, haciendo de esta batalla financiera un tema de análisis aún más profundo en el fútbol peruano.

DATOS CLAVE

El club Universitario de Deportes acumuló un total de $4,910,000 USD en premios CONMEBOL en 2025.

Alianza Lima acumuló un total de $4,830,000 USD en premios, siendo superado por $80,000 USD por su rival.

El avance de Universitario a Octavos de Final de la Copa Libertadores le inyectó $1,250,000 USD adicionales.

