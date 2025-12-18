2 de Mayo se enfrentará a Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro ‘íntimo’ iniciará su camino hacia la Gloria Eterna frente a un histórico equipo del fútbol paraguayo.

Luego de conocerse que ambos clubes se verán las caras en la etapa preliminar del certamen continental, Eduardo Ledesma, director técnico de ‘El Gallo Norteño’, dio sus primeras declaraciones con respecto al rival que tendrán que enfrentar.

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo (Difusión).

DT de 2 de Mayo lanzó tajante mensaje tras conocer que enfrentará a Alianza Lima

Durante una reciente entrevista, Ledesma fue consultado sobre la impresión que le causa enfrentar al equipo peruano en esta fase del torneo de la Conmebol, y no dudó en resaltar la calidad y el nivel del conjunto ‘blanquiazul’. Además, señaló que será un enfrentamiento “interesante” cuando ambos equipos se vean las caras en Paraguay.

“Era uno de los rivales que sabíamos que podía tocarnos. La verdad es un lindo rival, me parece espectacular porque es un histórico de Copa Libertadores, un grande de Perú. Va a ser muy lindo realmente. Imagínate llevar este rival a Pedro Juan Caballero, va a ser una atracción total“, señaló.

Bajo ese contexto, el estratega paraguayo subrayó que, ante la envergadura de Alianza, su plantel ya se encuentra enfocado en el duelo y que harán todo lo posible por brindar una alegría a sus seguidores, superando así la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

“Creo que es un rival muy lindo de enfrentar, linda experiencia, vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para ese día del partido. Nosotros estamos optimistas. Alianza es como jugar contra Libertad, Olimpia o Cerro Porteño. Acá también estamos acostumbrados a jugar contra ellos así que no hay nada que temer”, agregó.

¿Cuál es su objetivo en la Copa Libertadores 2026?

De igual manera, Eduardo Ledesma aseguró que la meta principal del club es avanzar lo más lejos posible en este importante torneo, aunque antes deberán enfrentar y superar a rivales de gran nivel.

“Lo que pasa es que cuando clasificas a un torneo tan importante como la Copa, todos los rivales quieren llegar a esa fase de grupos. Todos se van a preparar. Por ahí evitar a argentinos o brasileros creo que es lo mejor que puede pasar pero los partidos hay que jugarlos. Alianza o Cristal no son fáciles, son históricos, hay que ser optimistas y bueno, como dije antes, es un equipo grande pero también estamos acostumbrados a jugar contra Cerro o Olimpia. Creo que podemos hacer historia“, finalizó.

DATOS CLAVES

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, calificó a Alianza Lima como un rival histórico.

El partido de ida se disputará en el estadio de Pedro Juan Caballero, en Paraguay.

El objetivo de 2 de Mayo es superar la fase preliminar y clasificar a grupos.

