Días, horarios y estadios confirmados para los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC en la Copa Libertadores 2026

Luego del sorteo que se realizó el día de ayer en la sede de la Conmebol, recientemente se ha podido conocer cuál es la programación específica de cada uno de los equipos participantes de la Copa Libertadores 2026. Es así que a continuación vamos a conocer los días, horarios y estadios confirmados en los duelos de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC.

Publicidad

Fuente: Conmebol Libertadores.

En principio, es importante recalcar que Universitario de Deportes integra el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y enfrentará a rivales muy importantes del continente, tales como: Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. Para muchos podría ser una zona accesible, pero lo concreto es que ningún equipo peruano es favorito ante nadie y eso se sabe.

Por otro lado, Sporting Cristal cayó en el Grupo F y se medirá contra Palmeiras de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay y Junior de Colombia. Finalmente, y no por ello menos importante, Cusco FC es parte del Grupo A y jugará frente a Flamengo de Brasil, Estudiantes de la Plata de Argentina e Independiente Medellín de Colombia. Dicho esto, podemos decir que son zonas complicadas.

Publicidad

Calendario de Universitario en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Deportes Tolima vs. Universitario (Estadio Manuel Murilo de Ibagué) | martes 7 de abril a las 21:00 horas

| Deportes Tolima vs. Universitario (Estadio Manuel Murilo de Ibagué) | martes 7 de abril a las 21:00 horas Fecha 2 | Universitario vs. Coquimbo Unido (Estadio Monumental) | miércoles 15 de abril a las 21:00 horas

| Universitario vs. Coquimbo Unido (Estadio Monumental) | miércoles 15 de abril a las 21:00 horas Fecha 3 | Universitario vs. Nacional (Estadio Monumental) | miércoles 29 de abril a las 21:00 horas

| Universitario vs. Nacional (Estadio Monumental) | miércoles 29 de abril a las 21:00 horas Fecha 4 | Coquimbo Unido vs. Universitario (Estadio Francisco Sánchez Rumoroso) | jueves 7 de mayo a las 19:00 horas

| Coquimbo Unido vs. Universitario (Estadio Francisco Sánchez Rumoroso) | jueves 7 de mayo a las 19:00 horas Fecha 5 | Nacional vs. Universitario (Estadio Gran Parque Central) | miércoles 20 de mayo a las 17:00 horas

| Nacional vs. Universitario (Estadio Gran Parque Central) | miércoles 20 de mayo a las 17:00 horas Fecha 6 | Universitario vs. Deportes Tolima (Estadio Monumental) | martes 26 de mayo a las 19:30 horas

Calendario de Sporting Cristal en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño (Estadio Nacional) | miércoles 8 de abril a las 21:00 horas

| Sporting Cristal vs. Cerro Porteño (Estadio Nacional) | miércoles 8 de abril a las 21:00 horas Fecha 2 | Palmeiras vs. Sporting Cristal (Estadio Allianz Parque) | jueves 16 de abril a las 17:00 horas

| Palmeiras vs. Sporting Cristal (Estadio Allianz Parque) | jueves 16 de abril a las 17:00 horas Fecha 3 | Sporting Cristal vs. Junior (Estadio Nacional) | martes 28 de abril a las 21:00 horas

| Sporting Cristal vs. Junior (Estadio Nacional) | martes 28 de abril a las 21:00 horas Fecha 4 | Sporting Cristal vs. Palmeiras (Estadio Nacional) | martes 5 de mayo a las 17:00 horas

| Sporting Cristal vs. Palmeiras (Estadio Nacional) | martes 5 de mayo a las 17:00 horas Fecha 5 | Junior vs. Sporting Cristal (Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena) | miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas

| Junior vs. Sporting Cristal (Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena) | miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas Fecha 6 | Cerro Porteño vs. Sporting Cristal (Estadio La Nueva Olla) | jueves 28 de mayo a las 17:00 horas

Calendario de Cusco FC en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Cusco FC vs. Flamengo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 8 de abril a las 19:30 horas

| Cusco FC vs. Flamengo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 8 de abril a las 19:30 horas Fecha 2 | Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC (Estadio UNO Jorge Luis Hirschi) | martes 14 de abril a las 17:00 horas

| Estudiantes de La Plata vs. Cusco FC (Estadio UNO Jorge Luis Hirschi) | martes 14 de abril a las 17:00 horas Fecha 3 | Independiente Medellín vs. Cusco FC (Estadio Atanasio Girardot) | jueves 30 de abril a las 21:00 horas

| Independiente Medellín vs. Cusco FC (Estadio Atanasio Girardot) | jueves 30 de abril a las 21:00 horas Fecha 4 | Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 6 de mayo a las 17:00 horas

| Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 6 de mayo a las 17:00 horas Fecha 5 | Cusco FC vs. Independiente Medellín (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas

| Cusco FC vs. Independiente Medellín (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) | miércoles 20 de mayo a las 21:00 horas Fecha 6 | Flamengo vs. Cusco FC (Estadio Maracaná) | martes 26 de mayo a las 19:30 horas

Publicidad

¿Dónde ver la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Todos los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, al igual que las instancias completas del torneo continental, serán transmitidos por la señal oficial de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘. Además, no olvidar que gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘ disfrutarás de las incidencias más relevantes de los encuentros que disputen Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC.

DATOS CLAVES