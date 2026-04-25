Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras derrota de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos

La Liga 1 entra en un momento clave con la disputa de la fecha 12 del Torneo Apertura este fin de semana. La jornada de hoy empezó con el duelo entre Moquegua y FC Cajamarca, si bien fue un duelo bastante disputado, el marcador quedó 2-1 a favor del equipo local.

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Posterior a ello, Comerciantes Unidos recibió a Sporting Cristal en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra. Pese a los esfuerzos del cuadro ‘rimense’, los de Cutervo lograron llevarse el triunfo por 1-0. Duro momento para los ‘celestes’.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Los Chankas 11 9 2 0 21 10 11 29 2 Alianza Lima 11 8 2 1 21 5 16 26 3 Cienciano 11 7 1 3 24 14 10 22 4 Universitario 11 6 3 2 17 10 7 21 5 Comerciantes Unidos 12 5 1 6 15 18 -3 19 6 Melgar 11 5 2 4 18 15 3 17 7 CD Moquegua 12 5 1 6 14 18 -4 16 8 Cusco FC 11 5 1 5 16 16 0 16 9 UTC 11 4 3 4 13 18 -5 15 10 Sporting Cristal 12 4 2 5 20 19 1 14 11 Juan Pablo II 11 4 2 5 17 26 -9 14 12 Sport Huancayo 11 3 3 5 13 16 -3 12 13 Alianza Atlético 11 2 5 4 9 10 -1 11 14 Sport Boys 11 3 2 6 10 15 -5 11 15 ADT 11 2 4 5 11 15 -4 10 16 Atlético Grau 11 2 4 5 9 13 -4 10 17 Deportivo Garcilaso 11 2 4 5 11 16 -5 10 18 FC Cajamarca 12 1 3 8 13 22 -9 6

Resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Sábado 25 de abril

Moquegua 2-1 FC Cajamarca / Finalizado

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Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal / Finalizado

Sport Boys vs Juan Pablo II / 19:00 horas

Domingo 26 de abril

UTC vs Cienciano / 11:00 horas

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Cusco FC vs Sport Huancayo / 13:15 horas

Atlético Grau vs Alianza Lima / 15:30 horas

Universitario vs Alianza Atlético / 18:00 horas

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Lunes 27 de abril

ADT vs Los Chankas / 15:00 horas

Deportivo Garcilaso vs Melgar / 19:00 horas

DATOS CLAVES

Comerciantes Unidos venció 1-0 a Sporting Cristal en el inicio de la fecha 12.

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Los Chankas lideran la tabla de posiciones con 29 puntos tras once partidos jugados.