Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras derrota de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos

La Liga 1 entra en un momento clave con la disputa de la fecha 12 del Torneo Apertura este fin de semana. La jornada de hoy empezó con el duelo entre Moquegua y FC Cajamarca, si bien fue un duelo bastante disputado, el marcador quedó 2-1 a favor del equipo local.
Posterior a ello, Comerciantes Unidos recibió a Sporting Cristal en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra. Pese a los esfuerzos del cuadro ‘rimense’, los de Cutervo lograron llevarse el triunfo por 1-0. Duro momento para los ‘celestes’.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Los Chankas
|11
|9
|2
|0
|21
|10
|11
|29
|2
|Alianza Lima
|11
|8
|2
|1
|21
|5
|16
|26
|3
|Cienciano
|11
|7
|1
|3
|24
|14
|10
|22
|4
|Universitario
|11
|6
|3
|2
|17
|10
|7
|21
|5
|Comerciantes Unidos
|12
|5
|1
|6
|15
|18
|-3
|19
|6
|Melgar
|11
|5
|2
|4
|18
|15
|3
|17
|7
|CD Moquegua
|12
|5
|1
|6
|14
|18
|-4
|16
|8
|Cusco FC
|11
|5
|1
|5
|16
|16
|0
|16
|9
|UTC
|11
|4
|3
|4
|13
|18
|-5
|15
|10
|Sporting Cristal
|12
|4
|2
|5
|20
|19
|1
|14
|11
|Juan Pablo II
|11
|4
|2
|5
|17
|26
|-9
|14
|12
|Sport Huancayo
|11
|3
|3
|5
|13
|16
|-3
|12
|13
|Alianza Atlético
|11
|2
|5
|4
|9
|10
|-1
|11
|14
|Sport Boys
|11
|3
|2
|6
|10
|15
|-5
|11
|15
|ADT
|11
|2
|4
|5
|11
|15
|-4
|10
|16
|Atlético Grau
|11
|2
|4
|5
|9
|13
|-4
|10
|17
|Deportivo Garcilaso
|11
|2
|4
|5
|11
|16
|-5
|10
|18
|FC Cajamarca
|12
|1
|3
|8
|13
|22
|-9
|6
Resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026
Sábado 25 de abril
- Moquegua 2-1 FC Cajamarca / Finalizado
- Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal / Finalizado
- Sport Boys vs Juan Pablo II / 19:00 horas
Domingo 26 de abril
- UTC vs Cienciano / 11:00 horas
- Cusco FC vs Sport Huancayo / 13:15 horas
- Atlético Grau vs Alianza Lima / 15:30 horas
- Universitario vs Alianza Atlético / 18:00 horas
Lunes 27 de abril
- ADT vs Los Chankas / 15:00 horas
- Deportivo Garcilaso vs Melgar / 19:00 horas
DATOS CLAVES
- Comerciantes Unidos venció 1-0 a Sporting Cristal en el inicio de la fecha 12.
- Los Chankas lideran la tabla de posiciones con 29 puntos tras once partidos jugados.
- Moquegua derrotó 2-1 a FC Cajamarca en la jornada del sábado 25 de abril.