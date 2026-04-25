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Liga 1

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras derrota de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos

Se disputa la fecha 12 del Apertura: Alianza Lima va por la punta y Los Chankas quieren sostenerse arriba. Mira la tabla de posiciones.

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
© Liga 1Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

La Liga 1 entra en un momento clave con la disputa de la fecha 12 del Torneo Apertura este fin de semana. La jornada de hoy empezó con el duelo entre Moquegua y FC Cajamarca, si bien fue un duelo bastante disputado, el marcador quedó 2-1 a favor del equipo local.

Posterior a ello, Comerciantes Unidos recibió a Sporting Cristal en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra. Pese a los esfuerzos del cuadro ‘rimense’, los de Cutervo lograron llevarse el triunfo por 1-0. Duro momento para los ‘celestes’.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPUNTOS
1Los Chankas1192021101129
2Alianza Lima118212151626
3Cienciano1171324141022
4Universitario116321710721
5Comerciantes Unidos125161518-319
6Melgar115241815317
7CD Moquegua125161418-416
8Cusco FC115151616016
9UTC114341318-515
10Sporting Cristal124252019114
11Juan Pablo II114251726-914
12Sport Huancayo113351316-312
13Alianza Atlético11254910-111
14Sport Boys113261015-511
15ADT112451115-410
16Atlético Grau11245913-410
17Deportivo Garcilaso112451116-510
18FC Cajamarca121381322-96

Resultados de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

Sábado 25 de abril

  • Moquegua 2-1 FC Cajamarca / Finalizado
  • Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal / Finalizado
  • Sport Boys vs Juan Pablo II / 19:00 horas

Domingo 26 de abril

  • UTC vs Cienciano / 11:00 horas
  • Cusco FC vs Sport Huancayo / 13:15 horas
  • Atlético Grau vs Alianza Lima / 15:30 horas
  • Universitario vs Alianza Atlético / 18:00 horas

Lunes 27 de abril

  • ADT vs Los Chankas / 15:00 horas
  • Deportivo Garcilaso vs Melgar / 19:00 horas

DATOS CLAVES

  • Comerciantes Unidos venció 1-0 a Sporting Cristal en el inicio de la fecha 12.
  • Los Chankas lideran la tabla de posiciones con 29 puntos tras once partidos jugados.
  • Moquegua derrotó 2-1 a FC Cajamarca en la jornada del sábado 25 de abril.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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