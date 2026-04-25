“Ni una sola jugada buena”: hinchas de Sporting Cristal explotan en contra de 2 jugadores tras perder en Cutervo

Sporting Cristal enfrentó a Comerciantes Unidos en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de la ciudad de Cutervo y en principio el rendimiento no fue sido el mejor de todos, pese a alguna reacción que se dio en el segundo tiempo. A raíz de la derrota por 1-0 es que los hinchas muestran cansancio y una enorme frustración en sus comentarios frente a dos futbolistas en específico.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Estamos hablando de Santiago González y de Cristian Benavente, quienes el día de hoy fueron titulares ante Comerciantes Unidos. Habiendo sido una buena oportunidad para que puedan destacar cuando varios de los habituales titulares tuvieron descanso por decisión del entrenador Zé Ricardo, ambos jugadores se ganaron durísimos cuestionamientos por el nivel mostrado el día de hoy.

“Qué bestia el bajo nivel de Santiago González, no hace una hace 2 años. No se lleva a nadie, no hace un pase y no apunta al arco”, “Otro que pasa piola: Benavente. Desde que llegó no ha hecho ni una sola jugada buena, todo es pase al costado, pase hacia atrás. Nada distinto” y “Benavente es salado, nunca fue buen jugador y ahí lo traen y peor había gente que aplaudía esa contratación horrorosa”; comentaron los hinchas de Sporting Cristal a través de ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Con esta clase de reacciones en caliente, claramente entendemos que sigue existiendo mucho enojo por parte de los aficionados de Sporting Cristal en contra del rendimiento del equipo. Si bien se detalló en cuanto a las actuaciones de jugadores como Santiago González y Cristian Benavente, el equipo en general todavía tendrá mucho por mejorar si es que quiere pelear por el título nacional.

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Lo que se le viene muy pronto a Sporting Cristal tras caer ante Comerciantes Unidos

Luego del duelo del día de hoy frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de la ciudad de Cutervo, ahora Sporting Cristal tendrá que cambiar el chip rápidamente para meterse de lleno a la reanudación de la Copa Libertadores 2026. Los celestes disputarán la fecha 3 del Grupo F y no será un encuentro para nada sencillo, por más que sea de locales.

Sporting Cristal recibirá a Junior de Barranquilla el próximo martes 28 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Con 3 puntos en la tabla de posiciones, los rimenses necesitan el triunfo a como de lugar para acomodarse mejor y así seguir tentando en la posibilidad de una clasificación a los octavos de final, así que veremos cuál es el nivel que muestran en el barrio de La Victoria.

Fuente: Sporting Cristal.

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