Se ha dado a conocer que Sporting Cristal ha llegado a un acuerdo con Alianza Lima para que pueda jugar en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ en la Copa Libertadores. Este había sido un acuerdo inicial, pero después de la sanción que recibió el coloso de La Victoria, se cambió de escenario al Estadio Miguel Grau en el Callao.

Publicidad

Mediante el periodista Gerson Cuba se pudo conocer de este cambio que ha tomado el cuadro del Rímac. El cual venía jugando en el Miguel Grau, pero ahora lo harán en ‘Matute’ en el duelo que tendrán contra el conjunto de Palmeiras. Por lo que se ha hecho efectivo este cambio de último minuto.

El duelo será efectivo el próximo martes 05 de mayo desde las 17:00 horas de Perú. Por lo que va a ser un duelo especial para ambas escuadras, ya en Brasil el ‘Verdao’ no la tuvo fácil, por lo que los ‘Celestes’ esperan dar la sorpresa en Lima para al menos sumar algún punto contra este complicado rival.

Sporting Cristal jugará en Matute (Foto: Conmebol).

Publicidad

Hinchas de Alianza Lima molestos con la decisión

Por otro lado, la hinchada de Alianza Lima no está nada contenta con la decisión de prestar su estadio. Más que todo temen que se puedan presentar problemas en el coloso, lo cual termine en alguna clausura. Por esa razón, consideran que fue una mala decisión para ellos el hecho de haber prestado este escenario deportivo.

También hay que mencionar que justo después del duelo ante Palmeiras, el cuadro de Sporting Cristal va a jugar frente a Alianza Lima. Los hinchas temen que pueda darse algo extraordinario que se presente y así se complique este partido por la Liga 1. El cual va a ser muy importante pensando en el futuro en busca del Torneo Apertura.

Hinchas de Alianza Lima molestos (Foto: X).

Publicidad

Datos Claves