¿Resignación en la Liga 1? Los 3 referentes de Sporting Cristal que no viajaron a Cutervo para visitar a Comerciantes Unidos

Por más que la posibilidad de alcanzar los primeros puestos del Torneo Apertura 2026 sea muy lejana a esta altura del campeonato, Sporting Cristal necesita sumar triunfos para no dejar de lado la tabla acumulada. Es así que el día de hoy enfrentarán en condición de visita a Comerciantes Unidos y se pudo conocer que llamativamente 3 referentes del plantel no formaron parte de la convocatoria.

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Resulta que Yoshimar Yotún, Irven Ávila y Miguel Araujo no viajaron a la ciudad de Cutervo para el encuentro frente a Comerciantes Unidos. Si bien no se ha esclarecido algún tipo de lesión o dolencia física de por medio, lo más probable es que el comando técnico liderado por Zé Ricardo haya optado por dicha postura debido a la seguidilla de partidos durante las últimas semanas.

#SportingCristal viajó rumbo a Cutervo con ausencias de Miguel Araujo, Yoshimar Yotun e Irven Ávila.

Gabriel Santana aún en recuperación.

Catriel Cabellos viajó con el plantel. 🎥 @RodrigoRoblesB3 💪🏼 pic.twitter.com/huZZNCakve — Luccina Aparicio Z. (@Luccinaz) April 24, 2026

Y es que no se puede perder de vista que Sporting Cristal viene compitiendo en Liga 1 y en Copa Libertadores de forma paralela, así que el descanso físico en algunos jugadores es clave para evitar lesiones que compliquen las planificaciones del entrenador. Eso sí, tanto Yoshimar Yotún, Irven Ávila y Miguel Araujo representan ser durísimas bajas para visitar a Comerciantes Unidos.

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Fuente: Composición BOLAVIP.

¿Cómo llegan Comerciantes Unidos y Sporting Cristal al duelo en la ciudad de Cutervo?

Comerciantes Unidos viene de vencer 1-0 a Alianza Atlético, igualar 2-2 frente a Juan Pablo II, empatar 1-1 contra Sport Huancayo en condición de visita, volver a igualar 0-0 ante Universitario de Deportes y derrotar 4-3 a FC Cajamarca. En el sexto puesto con 15 puntos conseguidos de 33 posibles, los dirigidos por Claudio Biaggio buscarán volver a hacerse fuertes jugando en Cutervo.

Por otro lado, Sporting Cristal cayó goleado 4-1 ante Atlético Grau en la ciudad de Sullana, venció 3-2 a UTC de Cajamarca, cayó 2-1 ante CD Moquegua en el Estadio Alberto Gallardo, perdió 3-2 contra Los Chankas en Andahuaylas y se impuso 3-0 frente a Sport Boys. Es decir, los liderados por Zé Ricardo muestran mucha irregularidad en resultados y hoy querrán romper esa racha.

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Fuente: Composición BOLAVIP.

Hora y dónde ver el duelo entre Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, Comerciantes Unidos y Sporting Cristal se enfrentarán el día de hoy sábado 25 de abril a las 15:30 horas en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de la ciudad de Cutervo. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de L1 MAX y L1 Play, así que se nos viene uno de los partidos más atractivos del fin de semana.

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