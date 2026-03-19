➡️ GRATIS HOY el sortero de la Libertadores y Sudamericana en vivo vía YouTube: conoce los grupos de Universitario, Cristal Cusco, Cienciano y Sullana

17:40hs ¡TAMBIÉN TENEMOS LOS GRUPOS DE LA SUDAMERICANA!

En una simulación, estos serían los grupos de la Copa Sudamericana y tanto Cienciano como Alianza Atlético enfrentarían a estos rivales.

Grupo D: Olimpia, Vasco, Independiente Petrolero y Alianza Atlético.

Grupo H: América de Cali, Cienciano, Deportivo Cuenca y Botafogo.