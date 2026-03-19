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Copa Libertadores

➡️ GRATIS HOY el sortero de la Libertadores y Sudamericana en vivo vía YouTube: conoce los grupos de Universitario, Cristal Cusco, Cienciano y Sullana

▶️ Transmisión en vivo y en directo del sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana vía YouTube.

¡AHORA LLEGÓ MARTÍN PALERMO!

Tres veces campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors, ahora está Martín Palermo que ahora mismo es técnico, pero esta a la espera de un club.

¡COMENZÓ LA TRANSMISIÓN!

En una nueva edición del sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana, en la previa están hablando con personajes histórico y ahora está Felipe Melo, campeón de tres Copa Libertadores.

¡TAMBIÉN TENEMOS LOS GRUPOS DE LA SUDAMERICANA!

En una simulación, estos serían los grupos de la Copa Sudamericana y tanto Cienciano como Alianza Atlético enfrentarían a estos rivales.

Grupo D: Olimpia, Vasco, Independiente Petrolero y Alianza Atlético.

Grupo H: América de Cali, Cienciano, Deportivo Cuenca y Botafogo.

¡TENEMOS SIMULACIÓN DEL SORTEO!

En Bolavip Perú hicimos una simulación del sorteo y estos son los grupos que le tocarían a Universitario, Cusco y Sporting Cristal.

Grupo A: Boca Juniors, Libertad, Universidad Católica y Sporting Cristal.

Grupo E: Palmeiras, Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín.

Grupo G: Flamengo, Universitario, Coquimbo Unido e Independiente Rivadavia.

¡INFORMACIÓN TRASCENDENTAL!

Para esta edición de la Copa Libertadores hay reglas que tocan directamente a los clubes peruanos. A las ya conocidas reglas que no podrán equipos del mismo país en un grupo, la norma se rompe si es que el club llegó desde las fases previas. Por ello es que Sporting Cristal (que llegó desde la Fase 2) sí puede compartir grupo con Universitario o con Cusco.

Por el lado de la Copa Sudamericana, también se conoce que la regla es que ningún club del mismo país comparta grupo, en este caso esa regla no se puede romper y tanto Cienciano como Alianza Atlético no estarán emparejados. Si en caso sucediera esto, el segundo club iría automáticamente al siguiente grupo.

EN VIVO | SORTEO DE LA FASE DE GRUPOS | CONMEBOL LIBERTADORES 2026

¡LA SUDAMERICANA DE GALA!

La Copa Sudamericana también preparó un increíble video con la copa en todo su esplendor.

¡INCREÍBLE VIDEO DE LA LIBERTADORES!

La Copa Libertadores presentó un espectacular video para anunciar el sorteo de la fase de grupos.

¡LOS BOMBOS DE LA LIBERTADORES!

Estos son los bombos de los clubes que estarán en la Copa Libertadores temporada 2026, ojo con Universitario en el 2, Cusco en el 3 y Sporting Cristal en el 4.

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¡ACÁ ESTÁN LOS BOLILLEROS DE LA SUDAMERICANA!

Esta es la distribución por ranking de los clubes que están en la Copa Sudamericana y cada uno de sus bolilleros.

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¡LA SUDAMERICANA NO SE QUEDA ATRÁS!

Basándose en puro ingenio, la Copa Sudamericana también presentó a los equipos que estarán en la fase de grupos, los colocó en un álbum y separados por grupos.

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¡LA LIBERTADORES RECIBIÓ ASÍ A LAS ESTRELLAS!

La Copa Libertadores preparó una increíble foto de los mejores jugadores de cada uno de los 32 equipos que participarán en la fase de grupo. ¿Encuentras a los representantes de Universitario, Cusco y Cristal?

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¡LOS HORARIOS DEL SORTEO!

Siendo solo una transmisión para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, te presentamos los horarios en que empezará la fiesta del fútbol. En Perú va desde las 6:00 PM.

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¡MUY BUENAS TARDES AMIGOS DE BOLAVIP!

En instantes comenzamos con toda la información sobre el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana en vivo y en directo.

Sorteo Libertadores y Sudamericana.
© Gemini IA.Sorteo Libertadores y Sudamericana.

Hoy, jueves 19 de marzo, se realizará el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana desde Luque, Paraguay. Sigue la transmisión en vivo y en directo por YouTube, además de los canales oficiales como ESPN y Disney+. También tendrás el minuto a minuto gratis por la señal de Bolavip Perú.

Todo el Perú estará mirando el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana pues cinco clubes de la Liga 1 conocerán a qué equipos se enfrentarán a nivel internacional. Universitario en el Bombo 2, Cusco en el Bombo 3 y Sporting Cristal en el Bombo 4 de la Copa Libertadores; mientras que Cienciano en el Bombo 2 y Alianza Atlético en el Bombo 4 de la Copa Sudamericana.

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Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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