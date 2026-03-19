➡️ GRATIS HOY el sortero de la Libertadores y Sudamericana en vivo vía YouTube: conoce los grupos de Universitario, Cristal Cusco, Cienciano y Sullana

Hoy, jueves 19 de marzo, se realizará el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana desde Luque, Paraguay. Sigue la transmisión en vivo y en directo por YouTube, además de los canales oficiales como ESPN y Disney+. También tendrás el minuto a minuto gratis por la señal de Bolavip Perú.
Todo el Perú estará mirando el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana pues cinco clubes de la Liga 1 conocerán a qué equipos se enfrentarán a nivel internacional. Universitario en el Bombo 2, Cusco en el Bombo 3 y Sporting Cristal en el Bombo 4 de la Copa Libertadores; mientras que Cienciano en el Bombo 2 y Alianza Atlético en el Bombo 4 de la Copa Sudamericana.