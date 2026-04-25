Desde Nacional advierten a Universitario en la previa del duelo por Copa Libertadores: “Se gana corriendo más”

Universitario de Deportes empezó a levantar en juego tras la designación de Jorge Araujo como entrenador interino. Ahora es el turno de la reanudación de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y los merengues recibirán a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental, por ende es que desde el equipo rival no lo pensaron dos veces para mandar un drástico mensaje.

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Fuente: Nacional.

En esta ocasión fue Agustín Rogel, defensa de Nacional de Uruguay, quien habló con el canal de la Copa Libertadores 2026 y analizó el presente de su equipo en esta decisión. Además, no dejó pasar la oportunidad para resaltar el nivel de los rivales con los que comparte el Grupo B y a su vez evidenció que cuando no puedan jugando también son capaces de mostrar mucha rebeldía.

“Si estás en la Copa Libertadores es por algo. Son los mejores equipos del continente, así que creo que se va a enfrentar a los mejores de cada país y uno debe estar a la altura. No tengo preferencias en cuanto a equipos, debemos enfocarnos en nosotros, en el planteamiento que vamos a hacer y más nada“; comentó Agustín Rogel respecto a los rivales que enfrentan en el Grupo B.

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Si bien no mencionó directamente a Universitario de Deportes, el defensa de Nacional de Uruguay dejó un recado sobre el nivel de su equipo “Creo que cuando lo futbolístico no te da, se busca por otro lado. A veces el ímpetu y la entrega, obviamente los partidos no se ganan con eso sino también con fútbol, pero a veces hay partidos que se ganan corriendo más. No bajamos los brazos“.

¿Cómo llegan Universitario y Nacional al partido por la Copa Libertadores 2026?

Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay comparten el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Por ahora, los resultados están siendo distintos para estos equipos. Los merengues tan solo han conseguido 1 punto de 6 posibles luego de igualar 0-0 ante Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué y perder 0-2 frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

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Por otro lado, Nacional lleva 4 unidades en la tabla de posiciones y es el único líder luego de empatar 1-1 contra Deportes Tolima en condición de visita y derrotar 3-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Gran Parque Central. De esta manera es que el próximo encuentro que disputen será clave para las aspiraciones de cada una de las plantillas en la Copa Libertadores 2026.

Fuente: Composición BOLAVIP.

Día, hora y dónde ver el duelo Universitario y Nacional por la Copa Libertadores 2026

En el marco de la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay se verán las caras el próximo miércoles 29 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Monumental. La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de las señales de ESPN y Disney+, además de que en Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias gracias al minuto a minuto.

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