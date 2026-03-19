La Copa Libertadores 2026 no solo despierta ilusión deportiva, también representa una oportunidad económica sin precedentes para los clubes sudamericanos. En Perú, equipos como Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC ven en el torneo una vía directa para potenciar sus finanzas gracias a un aumento significativo en los premios.

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El cambio no es menor. A partir de esta edición, el mérito deportivo en fase de grupos sube de 330 mil a 340 mil dólares por partido ganado, lo que incrementa el valor de cada resultado positivo. En un formato donde cada punto puede marcar el destino, ahora también puede definir el futuro económico de los clubes, elevando la presión y la ambición en cada jornada.

Pero el verdadero golpe sobre la mesa está en el premio final. El campeón de la Copa Libertadores 2026 se llevará 25 millones de dólares, superando los 24 millones entregados en 2025. Una cifra que convierte al torneo en un objetivo no solo de prestigio, sino de transformación institucional.

Para clubes de la Liga 1, avanzar de fase ya no es solo una hazaña deportiva, sino una inyección económica capaz de cambiar estructuras. Y, viendo los grupos que tiene cada uno, hay una gran probabilidad de que Universitario llegue a octavo de final, mientras que tanto Cusco como Sporting Cristal, por sus rivales, podrían pelear por un cupo a la Copa Sudamericana.

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Los premios económicos de la Copa Libertadores. (Foto: Conmebol)

Los premios de la Copa Sudamericana

En paralelo, la Copa Sudamericana también ha elevado su atractivo financiero. El mérito deportivo pasa de 115 mil a 125 mil dólares en 2026, consolidando una tendencia clara: competir a nivel internacional ahora paga más que nunca. El campeón se llevará 10 millones de dólares, un crecimiento notable frente a los 6,5 millones del año anterior, mientras que el subcampeón recibirá 2,5 millones, superando los 2 millones de 2025.

En ese escenario, clubes peruanos como Cienciano y Alianza Atlético entienden que la Copa Sudamericana no es solo una vitrina internacional, sino una oportunidad concreta para pelear por millones. En 2026, el fútbol sudamericano no solo se juega por la gloria: se juega, más que nunca, por un premio que puede cambiarlo todo.

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Los premios económicos de la Copa Sudamérica. (Foto: Conmebol)

Los grupos de la Copa Sudamericana

GRUPO A : América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético de Sullana (Perú).

: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético de Sullana (Perú). GRUPO B : Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud Las Piedras (Uruguay).

: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud Las Piedras (Uruguay). GRUPO C : Sao Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile).

: Sao Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile). GRUPO D : Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).

: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay). GRUPO E : Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia), Botafogo (Brasil).

: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia), Botafogo (Brasil). GRUPO F : Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).

: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina). GRUPO G : Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).

: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina). GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).

Los grupos de la Copa Libertadores

GRUPO A : Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco FC (Perú) e Independiente Medellín (Colombia)

: Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco FC (Perú) e Independiente Medellín (Colombia) GRUPO B : Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia)

: Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile), Deportes Tolima (Colombia) GRUPO C : Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina)

: Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela), Independiente Rivadavia (Argentina) GRUPO D : Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador)

: Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile), Barcelona (Ecuador) GRUPO E : Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina)

: Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia), Platense (Argentina) GRUPO F : Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú)

: Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia), Sporting Cristal (Perú) GRUPO G : Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil)

: Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia), Mirassol (Brasil) GRUPO H: Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina), Universidad Central (Venezuela)

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Datos claves

El campeón de la Copa Libertadores 2026 recibirá un premio histórico de 25 millones de dólares.

El club Universitario tiene altas probabilidades de clasificar a los octavos de final del torneo.

El mérito deportivo por partido ganado en fase de grupos asciende a 340 mil dólares.