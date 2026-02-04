¿Dónde juegan 2 de Mayo vs. Alianza Lima por la ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2026?

Empezó una nueva edición de la Copa Libertadores y hoy es el turno del partido entre 2 de Mayo vs. Alianza Lima. En el marco de la ida de la Fase 1 del torneo continental, los íntimos tienen un verdadero reto en condición de visita para soñar con seguir avanzando, mientras que los guaraníes buscarán el respeto de la casa para quedarse con la victoria.
El encuentro se disputará el día de hoy en el Estadio Monumental Río Parapití, el cual está ubicado en la ciudad de Juan Pedro Caballero y que tiene una capacidad para 25.000 espectadores. Se espera una muy buena concurrencia de público, tanto de hinchas locales como visitantes, ya que el contexto de hoy representa un escenario histórico en la competencia internacional de 2 de Mayo.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partido de esta noche, 2 de Mayo viene de caer goleado 5-1 ante Nacional, igualar 1-1 frente a Olimpia y caer 1-2 contra Sportivo Luqueño hablando de la Liga Paraguaya. Por otro lado, Alianza Lima debutó en la Liga 1 con un muy buen triunfo frente a Sport Huancayo en condición de visita y llegan entonados a la Fase 1 de la Copa Libertadores.
¿A qué hora juegan 2 de Mayo vs. Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores?
- 18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 19:30 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 20:30 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 21:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 01:30 | España
¿Dónde ver 2 de Mayo vs. Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores?
- Argentina | Fox Sports, Disney Plus Premium, Telefe Youtube y Pluto TV
- Chile | ESPN Premium, Disney Plus Premium y YouTube Chilevision
- Resto de Sudamérica | ESPN, Disney Plus Premium, Telefe Youtube y Pluto TV
- México | ESPN 3, Disney Plus Premium y Pluto TV
- Centroamérica | ESPN 3, Disney Plus Premium, Telefe Youtube y Pluto TV
- Estados Unidos | Bein Sports y Fanatiz
Posibles alineaciones de 2 de Mayo vs. Alianza Lima por la Fase 1 de la Copa Libertadores
2 de Mayo | Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres y Rodrigo Ruiz Díaz. DT: Eduardo Ledesma.
Alianza Lima | Guillermo Viscarra; D’Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.
DATOS CLAVES
- Alianza Lima enfrenta a 2 de Mayo hoy por la Fase 1 de la Copa Libertadores.
- El partido se disputará en el Estadio Monumental Río Parapití para 25,000 espectadores.
- El encuentro inicia a las 19:30 hs en Perú y 21:30 hs en Paraguay.