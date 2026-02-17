El técnico Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, calentó la previa del duelo ante Sporting Cristal por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, partido que se disputará este martes 17 de febrero en el estadio Río Parapiti desde las 7:30 PM.

En primer lugar, Ledesma analizó las principales virtudes del conjunto rimense y dejó en claro que lo tiene bien estudiado. “Sabemos que está Yoshimar Yotún, que está Gabriel Santana y tiene varios brasileños que andan bien. Es un equipo que lanza mucho sus laterales al ataque, que trata de manejar el partido con la posesión”, señaló el estratega paraguayo.

Luego, el entrenador explicó cuál será la clave táctica para intentar sacar ventaja ante uno de los grandes del fútbol peruano. “Nosotros no tenemos que permitirle que empiecen a sentirse cómodos con la posesión. Tenemos que tratar de sacarles el balón y ser positivos a la hora de atacar”, comentó, marcando que su equipo buscará presionar alto y no replegarse.

En esa misma línea, Ledesma dejó entrever que la intención de 2 de Mayo será jugarle de igual a igual a Sporting Cristal, sin complejos, apostando por la intensidad y el orden colectivo, tal como ya lo hicieron en la fase anterior cuando sorprendieron eliminando a Alianza Lima.

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores

El técnico Eduardo Ledesma también fue claro en quitarle presión a su plantel y trasladársela directamente al cuadro peruano. “El candidato es Sporting Cristal, por algo es grande de Perú, por algo tiene un entrenador como Autuori, tiene jugadores de renombre”, afirmó con contundencia.

Finalmente, Ledesma cerró con un mensaje que refleja la mentalidad de su equipo: “Más allá de que yo confío ciegamente en mis dirigidos y en el cuerpo técnico, que podamos dar otro golpe sorpresa, sigo sosteniendo que el favorito y el que está en la obligación es Sporting Cristal”, sentenció, dejando la mesa servida para un cruce cargado de tensión en la Libertadores.

Así anunció Sporting Cristal su partido ante 2 de Mayo. (Foto: Sporting Cristal)

¿En qué canal ver el partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de ESPN y en su versión online por el aplicativo de Disney+. Además, también podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se dará desde las 7:30 PM de este martes 17 de febrero y será válido por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Datos claves

El técnico Eduardo Ledesma enfrentará a Sporting Cristal este martes 17 de febrero.

El partido de Copa Libertadores será en el Estadio Río Parapití a las 7:30 PM.

Sporting Cristal llega como favorito ante 2 de Mayo bajo la dirección de Autuori.

