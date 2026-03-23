DT de Nacional opinó sobre Universitario y los rivales que tendrá en la Libertadores

Jorge Bava fue presentado como nuevo entrenador de Nacional de Uruguay y, en sus primeras declaraciones, se pronunció sobre los equipos que enfrentará en la Copa Libertadores, entre ellos Universitario de Deportes.

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¿Qué dijo el DT de Nacional sobre su participación en la Libertadores?

En sus primeras palabras, el técnico del ‘Decano’ señaló que conquistar el torneo Conmebol es un gran anhelo para toda la institución, sobre todo porque en los últimos años no han podido lograrlo.

“La Copa Libertadores es un anhelo que tenemos hace mucho tiempo y se ha hecho esquivo. Creo que es un sueño que todos tenemos. Hay que unir fuerzas para que llegue esos momentos que todos hemos soñado hasta el día de hoy y creo que hay que ir paso a paso”, expresó en conferencia de prensa.

En esa línea, Bava señaló que no puede subestimar a ningún rival, ya que tiene experiencia tanto venciendo a equipos de gran nombre como cayendo ante otros con menor trayectoria.

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“Hoy no hay rivales ni accesibles ni menos accesibles, ya he pasado por esto, no solo como entrenador sino también como jugador de esta institución. Hemos tenido alegrías grandes con equipos de renombre y tristezas bien de grande con equipos que no tienen ese nombre o no tienen la historia que de repente teníamos nosotros”, indicó.

DT de Nacional opinó sobre Universitario y a sus rivales en la Libertadores

Finalmente, el estratega uruguayo sostuvo que Nacional no debe subestimar a ningún rival en la Libertadores, sino afrontarlos con respeto para mantenerse competitivo.

“Creo que el fútbol es el día a día, es el momento, son todos rivales de jerarquía y que por algo están en la Copa Libertadores. Hay que respetarlos y ese respeto también lleva a ser competitivos, a querer ir a ganarles y avanzar nosotros. Así que bueno, creo que tenemos unos días más para pensar en eso pero obviamente es un anhelo que tenemos en conjunto, yo personalmente, y vamos a trabajar y creer que se pueden lograr las cosas”, explicó.

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Además, agregó lo siguiente: “Tenemos dos posibilidades o tres resultados dentro del partido, pero mientras yo esté al mando siempre vamos a preparar lo mejor para ganar y la Copa es un sueño que todos tenemos. Tenemos que prepararnos para ir a pelearlo, no tenemos dudas de eso”.

DATOS CLAVES:

El técnico Jorge Bava fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Nacional de Uruguay .

fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de . Bava dirigirá al equipo uruguayo en la Copa Libertadores frente a Universitario de Deportes.

frente a Universitario de Deportes. El estratega calificó a sus rivales del torneo de la Conmebol como equipos de jerarquía.