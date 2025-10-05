Es tendencia:
Así quedó Alianza Lima en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025

Conoce cómo quedó la tabla del grupo al que pertenece el club 'íntimo' tras su duelo ante Ferroviária.

Por Nicole Cueva

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025.
© ConmebolAsí quedó la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Alianza Lima cayó 1-2 ante Ferroviária, sufriendo así su primera derrota en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. Pese a que el equipo de José Letelier mostró un buen rendimiento, la suerte no estuvo de su lado para concretar un resultado positivo.

El partido, que comenzó parejo y con buen ritmo de juego, se definió en la segunda mitad, cuando Júlia Beatriz (58′) abrió el marcador con una gran definición gracias a una asistencia de Sisi.

Las ‘íntimas’ no se quedaron de brazos cruzados tras el gol en contra y comenzaron a ganar terreno. Fue así que, a los 76 minutos, Tifani Molina sorprendió con un golazo desde el centro del campo para poner el empate transitorio.

Sin embargo, la esperanza duró poco: apenas seis minutos después, Mylena Carioca, recién ingresada, marcó el 2-1 definitivo tras una excelente jugada colectiva.

Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina: Grupo B con Alianza Lima

Así se encuentra la tabla del Grupo B en la Copa Libertadores Femenina 2025, con Alianza Lima, Boca Juniors, Ferroviária y ADIFFEM. Cabe resaltar que, hasta ahora, solo se ha disputado dos partidos correspondientes a fase de grupos.

GRUPO BPJPGGATOTAL
Ferroviária2236
Boca Juniors2124
Alianza Lima2011
ADIFFEM20-30
Próximo partido de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

Este es el único compromiso que le resta por jugar a Alianza Lima en lo que respecta a primera etapa de la competencia:

  • Alianza Lima vs. ADIFFEM / Miércoles 8 de octubre (14:00 horas de Perú)
