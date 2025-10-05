Así quedó Alianza Lima en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima cayó 1-2 ante Ferroviária, sufriendo así su primera derrota en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. Pese a que el equipo de José Letelier mostró un buen rendimiento, la suerte no estuvo de su lado para concretar un resultado positivo.

El partido, que comenzó parejo y con buen ritmo de juego, se definió en la segunda mitad, cuando Júlia Beatriz (58′) abrió el marcador con una gran definición gracias a una asistencia de Sisi.

Las ‘íntimas’ no se quedaron de brazos cruzados tras el gol en contra y comenzaron a ganar terreno. Fue así que, a los 76 minutos, Tifani Molina sorprendió con un golazo desde el centro del campo para poner el empate transitorio.

Sin embargo, la esperanza duró poco: apenas seis minutos después, Mylena Carioca, recién ingresada, marcó el 2-1 definitivo tras una excelente jugada colectiva.

Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina: Grupo B con Alianza Lima

Así se encuentra la tabla del Grupo B en la Copa Libertadores Femenina 2025, con Alianza Lima, Boca Juniors, Ferroviária y ADIFFEM. Cabe resaltar que, hasta ahora, solo se ha disputado dos partidos correspondientes a fase de grupos.

GRUPO B PJ PG GA TOTAL Ferroviária 2 2 3 6 Boca Juniors 2 1 2 4 Alianza Lima 2 0 1 1 ADIFFEM 2 0 -3 0

Próximo partido de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

Este es el único compromiso que le resta por jugar a Alianza Lima en lo que respecta a primera etapa de la competencia:

Alianza Lima vs. ADIFFEM / Miércoles 8 de octubre (14:00 horas de Perú)