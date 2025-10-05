¡No se pudo! Alianza Lima cayó ante Ferroviária por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima tendrá su segunda presentación en la Copa Libertadores Femenina 2025 cuando enfrente a Ferroviária hoy, domingo 5 de octubre, en un partido correspondiente al Grupo B en Buenos Aires.

El duelo entre ‘íntimas’ y ‘ferroviarias’ será transmitido a través de Pluto TV bajo la autorización de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). En Brasil, el contenido estará disponible en Goat.

El equipo de José Letelier debutó en la Copa Libertadores con un empate 0-0 ante Boca Juniors. En tanto, el conjunto brasileño inició su participación en el torneo continental con una victoria por la mínima diferencia (1-0) frente a Adiffem de Venezuela.

Alianza Lima y Ferroviária ya están listos para el inicio del partido en Buenos Aires.

17:55hs Ambos equipos ya están en el campo de juego

En la ciudad de Buenos Aires ya juegan Alianza Lima vs. Ferroviária por la fecha 2 de fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Ante la presión de Adriana Lúcar, Andressa se vio obligada a exigirse para enviar el balón hacia su arquera y evitar el peligro.

Katiuscia corrigió un fallo en la salida con una rápida corrida, logrando frenar el ataque de Annaysa.

Micaelly intentó sorprender con un disparo desde fuera del área, pero el balón se desvió al chocar con una defensora rival.

La guardameta 'blanquiazul' se lució al evitar que Ferroviária se adelante en el marcador. Partido de ida y vuelta.

Posición adelantada de Júlia en un nuevo ataque a menos de 'Ferro'.

Júlia sacó un potente remate que terminó estrellándose en la base del arco defendido por Maryory Sánchez.

Alianza Lima empata 0-0 con Ferroviária. Las jugadoras se retiran de la cancha hacia los vestuarios.

Júlia Beatriz abrió el marcador con una gran definición tras una precisa asistencia de Sisi. Ferroviária lo gana 1-0.

Tifani Molina igualó el marcador con un impresionante disparo desde mitad de cancha, aprovechando un error en la salida de la portera Luciana.

Mylena Carioca volvió a adelantar a su equipo con una excelente definición gracias a una jugada bien elaborada en tres cuartos de campo.

La árbitra pitó el final del partido, Alianza Lima cayó 2-1 ante Ferroviária y no pudo sumar en la segunda fecha de fase de grupos.

Alianza Lima volverá a la acción en la competencia cuando mida fuerzas ante Ferroviária de Brasil en las instalaciones del estadio Florencio Sola por la fecha 2 de fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Por su parte, el cuadro ‘íntimo’ tuvo un debut respetable luego de empatar 0-0 con Boca Juniors en la primera jornada. Si bien estuvo muy cerca de abrir el marcador, las jugadas no terminaron de ser concretadas.

Mientras que, el elenco brasileño viene de empezar su participar con el pie derecho al conseguir un valioso triunfo por la mínima ante ADIFFEM, motivo por el cual llega a este encuentro con mejor ánimo.