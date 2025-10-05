¡No se pudo! Alianza Lima cayó ante Ferroviária por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima volverá a la acción en la competencia cuando mida fuerzas ante Ferroviária de Brasil en las instalaciones del estadio Florencio Sola por la fecha 2 de fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025.
Por su parte, el cuadro ‘íntimo’ tuvo un debut respetable luego de empatar 0-0 con Boca Juniors en la primera jornada. Si bien estuvo muy cerca de abrir el marcador, las jugadas no terminaron de ser concretadas.
Mientras que, el elenco brasileño viene de empezar su participar con el pie derecho al conseguir un valioso triunfo por la mínima ante ADIFFEM, motivo por el cual llega a este encuentro con mejor ánimo.
