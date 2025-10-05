Es tendencia:
¡No se pudo! Alianza Lima cayó ante Ferroviária por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025

El cuadro 'íntimo' irá en busca de sus primeros tres puntos en el torneo continental frente al elenco brasileño. Conoce los detalles.

90+4' ¡Final del partido!

La árbitra pitó el final del partido, Alianza Lima cayó 2-1 ante Ferroviária y no pudo sumar en la segunda fecha de fase de grupos.

82' ¡GOOOL DE FERROVIÁRIA!

Mylena Carioca volvió a adelantar a su equipo con una excelente definición gracias a una jugada bien elaborada en tres cuartos de campo.

76' ¡GOOOL DE ALIANZA LIMA!

Tifani Molina igualó el marcador con un impresionante disparo desde mitad de cancha, aprovechando un error en la salida de la portera Luciana.

68' Cambios en Ferroviária

Ingresan Mylena Carioca y Raquel en reemplazo de Júlia y Micaelly.

62' Cambio en Alianza Lima

Ingresa Borges en reemplazo de Gomes.

57' ¡GOOOL DE FERROVIÁRIA!

Júlia Beatriz abrió el marcador con una gran definición tras una precisa asistencia de Sisi. Ferroviária lo gana 1-0.

48' Tarjeta amarilla para Ferroviária

Nicoly  recibe la primera cartulina amarilla para el equipo brasileño.

46' ¡Inició el segundo tiempo!

Ya se juega el segundo tiempo, Alianza Lima empata con Ferroviária.

¡Final del primer tiempo!

Alianza Lima empata 0-0 con Ferroviária. Las jugadoras se retiran de la cancha hacia los vestuarios.

41' ¡Se salvó Alianza Lima!

Júlia sacó un potente remate que terminó estrellándose en la base del arco defendido por Maryory Sánchez.

33' Tarjeta amarilla para Alianza Lima

Yomira Tacilla se lleva la segunda tarjeta amarilla del encuentro.

30' Posición adelantada de Ferroviária

Posición adelantada de Júlia en un nuevo ataque a menos de 'Ferro'.

23' ¡Gran atajada de Maryory Sánchez!

La guardameta 'blanquiazul' se lució al evitar que Ferroviária se adelante en el marcador. Partido de ida y vuelta.

18' ¡'Ferro' no se queda atrás!

Micaelly intentó sorprender con un disparo desde fuera del área, pero el balón se desvió al chocar con una defensora rival.

15' Sigue intentando Alianza Lima

Katiuscia corrigió un fallo en la salida con una rápida corrida, logrando frenar el ataque de Annaysa.

11' Tarjeta amarilla para Alianza Lima

Annaysa vio la primera cartulina amarilla del partido.

6' ¡Alianza empieza a presionar!

Ante la presión de Adriana Lúcar, Andressa se vio obligada a exigirse para enviar el balón hacia su arquera y evitar el peligro.

¡Inició el partido!

En la ciudad de Buenos Aires ya juegan Alianza Lima vs. Ferroviária por la fecha 2 de fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Ambos equipos ya están en el campo de juego

Alianza Lima y Ferroviária ya están listos para el inicio del partido en Buenos Aires.

Alineación confirmada de Alianza Lima

Alianza Lima: Sánchez (G), Tacilla, Molina, Romero N., Gomes, Oliveira, Marques, González, Silva, Lúcar y Amara.

Image
Así fue la llegada de Ferroviária al estadio

Así luce el camerino de Alianza Lima

Alineación confirmada de Ferroviária

Ferroviária: Luciana (G), Kati, Andressa, Camila, Fátima Dutra, Nicoly (C), Duda, Micaelly, Sissi, Vendito y Julia Beatriz.

Image

Alianza Lima rumbo al estadio Florencio Sola

¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo de José Letelier debutó en la Copa Libertadores con un empate 0-0 ante Boca Juniors. En tanto, el conjunto brasileño inició su participación en el torneo continental con una victoria por la mínima diferencia (1-0) frente a Adiffem de Venezuela.

Así va la tabla de posiciones del Grupo B

Equipo PJ PG DG Pts
Boca Juniors 2 1 2 4
Ferroviária 1 1 1 3
Alianza Lima 1 0 0 1
ADIFFEM 2 0 -3 0

Dónde ver Alianza Lima vs. Ferroviária

El duelo entre ‘íntimas’ y ‘ferroviarias’ será transmitido a través de Pluto TV bajo la autorización de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). En Brasil, el contenido estará disponible en Goat.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del emocionante partido, así como también los goles, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.

Image

Posibles alineaciones de Alianza Lima y Ferroviária

  • Alianza Lima: Maryory Sánchez; Neidy Romero, Tifani Molina, Kaila Gomes; Estefania González, Silvani Silva, Rafaela Marques, Yomira Tacilla; Annaysa Afonso, Joyse Amara y Adriana Lúcar.
  • Ferroviária: Luciana; Kati, Andressa, Camila, Fátima Dutra; Nicoly, Duda, Raquel, Sissi; Vendito y Julia Beatriz.

¡Bienvenidos a la cobertura de Alianza Lima vs. Ferroviária!

Alianza Lima tendrá su segunda presentación en la Copa Libertadores Femenina 2025 cuando enfrente a Ferroviária hoy, domingo 5 de octubre, en un partido correspondiente al Grupo B en Buenos Aires.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima vs. Ferroviária
© ConmebolAlianza Lima vs. Ferroviária

Alianza Lima volverá a la acción en la competencia cuando mida fuerzas ante Ferroviária de Brasil en las instalaciones del estadio Florencio Sola por la fecha 2 de fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Por su parte, el cuadro ‘íntimo’ tuvo un debut respetable luego de empatar 0-0 con Boca Juniors en la primera jornada. Si bien estuvo muy cerca de abrir el marcador, las jugadas no terminaron de ser concretadas.

Mientras que, el elenco brasileño viene de empezar su participar con el pie derecho al conseguir un valioso triunfo por la mínima ante ADIFFEM, motivo por el cual llega a este encuentro con mejor ánimo.

Alianza Lima vs. Ferroviária: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima vs. Ferroviária: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

nicole cueva
Nicole Cueva
