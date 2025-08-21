EN VIVO Y GRATIS Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Palmeiras vs. Universitario se enfrentan esta noche por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y a continuación vivirás las incidencias del duelo a jugarse en Sao Paulo.

Universitario de Deportes enfrenta en condición de visita a Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras la goleada que se dio por 0-4 la semana pasada en el Estadio Monumental, claramente son los brasileños quienes tienen el favoritismo de acceder a la siguiente fase; mientras que los merengues esperan hacer el mejor partido posible para lavarse un poco la cara frente a sus aficionados.

En cuanto a cómo llegan los equipos, además del encuentro de ida jugado en Lima, Palmeiras viene de vencer 0-1 a Botafogo por el Brasileirao y Universitario de Deportes empató 1-1 ante Sport Huancayo en condición de visita. Es importante tener en cuenta que la ‘U’ presentaría algunos cambios en su alineación titular, así que veremos cómo termina resultando esta apuesta por parte del profesor Jorge Fossati.

Hora y dónde ver el duelo Palmeiras vs. Universitario por Copa Libertadores

El partido entre Palmeiras vs. Universitario de Deportes está programado para el día de hoy a las 19:30 hora local y se jugará en el Allianz Parque de Sao Paulo. En cuanto a la trasmisión oficial, podrás ver el cotejo a través de las señales de ‘ESPN’ y de la plataforma digital ‘Disney+’. Además, no olvides que a continuación seguirás las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Palmeiras vs. Universitario!