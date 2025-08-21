Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

EN VIVO Y GRATIS Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

El 'Verdao' y los 'Merengues' se enfrentan esta noche en el Allianz Parque de Sao Paulo.

¡Los convocados de Universitario!

Jorge Fossati contará con los siguientes jugadores el día de hoy frente a Palmeiras de visita.

Imagen
Publicidad

¡Bienvenidos a la cobertura del Palmeiras vs. Universitario!

Palmeiras vs. Universitario se enfrentan esta noche por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y a continuación vivirás las incidencias del duelo a jugarse en Sao Paulo.

Imagen

Por Renato Pérez

Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores.
© Composición BOLAVIP.Palmeiras vs. Universitario por la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes enfrenta en condición de visita a Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras la goleada que se dio por 0-4 la semana pasada en el Estadio Monumental, claramente son los brasileños quienes tienen el favoritismo de acceder a la siguiente fase; mientras que los merengues esperan hacer el mejor partido posible para lavarse un poco la cara frente a sus aficionados.

En cuanto a cómo llegan los equipos, además del encuentro de ida jugado en Lima, Palmeiras viene de vencer 0-1 a Botafogo por el Brasileirao y Universitario de Deportes empató 1-1 ante Sport Huancayo en condición de visita. Es importante tener en cuenta que la ‘U’ presentaría algunos cambios en su alineación titular, así que veremos cómo termina resultando esta apuesta por parte del profesor Jorge Fossati.

Hora y dónde ver el duelo Palmeiras vs. Universitario por Copa Libertadores

El partido entre Palmeiras vs. Universitario de Deportes está programado para el día de hoy a las 19:30 hora local y se jugará en el Allianz Parque de Sao Paulo. En cuanto a la trasmisión oficial, podrás ver el cotejo a través de las señales de ‘ESPN’ y de la plataforma digital ‘Disney+’. Además, no olvides que a continuación seguirás las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Palmeiras vs. Universitario!

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Alianza Lima recibió a su refuerzo que debutaría en el clásico contra Universitario
Alianza Lima

Alianza Lima recibió a su refuerzo que debutaría en el clásico contra Universitario

¿Fossati guarda jugadores para el Clásico? Las alineaciones de Palmeiras vs. Universitario
Copa Libertadores

¿Fossati guarda jugadores para el Clásico? Las alineaciones de Palmeiras vs. Universitario

Tras incidentes en Argentina, Palmeiras lanza operativo de seguridad contra Universitario
Copa Libertadores

Tras incidentes en Argentina, Palmeiras lanza operativo de seguridad contra Universitario

Noriega sorprende en Gremio: está listo para su debut y cuándo sería
Peruanos en el exterior

Noriega sorprende en Gremio: está listo para su debut y cuándo sería

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo