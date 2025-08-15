Escándalo en Universitario: la verdad sobre la pelea entre Jorge Fossati y Rodrigo Ureña

No son días fáciles para Universitario luego de la caída por 4-0 ante Palmeiras en condición de local. Perdiendo por la Copa Libertadores, el plantel merengue no solo entregó la llave, sino que también habría conflictos internos que empiezan a resquebrajar el vestuario. Uno de ellos sería el de Jorge Fossati contra Rodrigo Ureña.

Publicidad

Publicidad

Si bien el técnico Jorge Fossati salió al frente luego de la caída de Universitario ante Palmeiras, el entrenador explicó la razón por la que cambió a Rodrigo Ureña: “Rodrigo Ureña tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo. Con sinceridad nos dijo que estaba demasiado duro el gemelo”, alegó el entrenador de 72 años.

Siguiendo con su comentario, el técnico Jorge Fossati fue claro al mencionar que desconoce el alcance de la aparente lesión que tiene Rodrigo Ureña. De igual modo, también reveló que el volante se someterá a exámenes médicos para determinar su condición.

“Recién mañana o pasado sabremos la información sobre la lesión, si hubo rotura o no hubo rotura, porque eso se ve a través de imágenes que generalmente no se sacan antes de las 24 horas”, cerró el técnico Jorge Fossati poniendo en duda la presencia de Rodrigo Ureña en el próximo duelo de Universitario vs. Sport Huancayo de este domingo.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasó entre Jorge Fossati y Rodrigo Ureña?

Varios momentos de tensión han marcado la relación entre Jorge Fossati y Rodrigo Ureña. Si bien se habla de un temperamento muy explosivo por parte del volante chileno, también se reveló que el técnico no aguanta nada y es intransigente. Ante esto, se sabe que se han dado roces entre ambos cuando al mediocampista le tocó salir del campo de juego.

Se dice que esto último sucedió en el reciente partido entre Universitario vs. Palmeiras, cuando Rodrigo Ureña salió del campo de juego apenas iniciado el segundo tiempo. Ante esto, el volante no estuvo contento con el cambio y terminó molesto con Jorge Fossati, aunque el técnico manifestó que fue una sustitución por lesión.

Publicidad

Publicidad

ver también Escándalo en Universitario: Raúl Ruidíaz se burla después de la paliza de Palmeiras

¿Hasta cuándo tiene contrato Rodrigo Ureña con Universitario?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Llegando al plantel crema en enero del 2023, el volante chileno ha sido bicampeón de la Liga 1 y también es uno de los jugadores más destacados del plantel.

ver también Universitario en alerta máxima: el polémico árbitro chileno que dirigirá su partido ante Palmeiras en Brasil

¿Cuánto gana Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña gana 20 mil dólares en Universitario, aproximadamente. Recordando que renovó su contrato en diciembre del 2023, entonces si llega a cumplir todo su vínculo, se llevará 720 mil dólares en promedio.

Encuesta¿Ureña debe seguir en Universitario? ¿Ureña debe seguir en Universitario? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad