Universitario en alerta máxima: el polémico árbitro chileno que dirigirá su partido ante Palmeiras en Brasil

Universitario ahora tiene un problema más en el cuál pensar. Si bien cayó 4-0 ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, ahora tiene que mentalizarse en el cotejo de vuelta. Sabiendo que juega en Sao Paulo el próximo jueves 21 de agosto, el cuadro crema ya conoce quién será el árbitro que dirigirá el partido.

Y no son para nada buenas noticias luego que Conmebol hiciera oficial al árbitro del Universitario vs. Palmeiras en Brasil. Así es, la designación del juez causó polémica puesto que desde su nacionalidad ya no les gustó a los hinchas cremas.

En conclusión, Conmebol designó al árbitro chileno Piero Maza como el juez encargado de dirigir el duelo entre Universitario vs. Palmeiras en Sao Paulo. Así pues, el colegiado tendrá la difícil responsabilidad de administrar un cotejo que se presenta como complejo.

Además, hay que recordar que recientemente el árbitro chileno Piero Maza fue cuestionado por el técnico de Cerro Porteño. De esta forma, el entrenador Diego Martínez expresó su enojo sobre el colegiado: “No me parecieron acertadas muchas de las decisiones”.

Piero Maza, árbitro chileno. (Foto: Getty Images)

¿Quién es Piero Maza?

Piero Maza es un árbitro chileno de 40 años, debutó dirigiendo en Primera División en el 2014 y es FIFA desde el 2018. En toda su carrera ha dirigido oficialmente 270 partidos, mostró 1460 amarillas, 55 dobles amarillas (que terminaron en roja), 69 rojas directas y 114 penales.

Además, la última, y única, vez que dirigió a Universitario fue en el 2021 por un duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En aquella ocasión el partido terminó en triunfo crema por 3-2 en el Monumental y mostró 5 amarillas. Además, ha dirigido duelos tanto a Alianza Lima como a Sporting Cristal, a los dos en Libertadores.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores?

Universitario volverá a jugar ante Palmeiras este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM y en el Allianz Parque. En cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llega con una desventaja de 4-0 y no podrá contar con Williams Riveros.

¿Qué resultado necesita Universitario para seguir en la Copa Libertadores?

Universitario necesita revertir un 4-0 ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. Mostrándose el objetivo como más que imposible, si el cuadro crema gana por más de cinco goles, pasa directamente. Si pierde, empata o gana solo por tres goles, queda eliminado.

