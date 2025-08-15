Es tendencia:
Escándalo en Universitario: Raúl Ruidíaz se burla después de la paliza de Palmeiras

El delantero Raúl Ruidíaz subió un polémico video luego de la caída de Universitario por 4-0 ante Palmeiras.

Por Aldo Cadillo

Ruidíaz se burló de Universitario.
© Producción Bolavip.Ruidíaz se burló de Universitario.

Raúl Ruidíaz subió un polémico video luego de la derrota por 4-0 de Universitario ante Palmeiras. Colocando la historia en su cuenta de Instagram, el delantero cantó de manera jocoso una canción que hacía referencia a lo que sucedió en el partido del Monumental por la Copa Libertadores.

Demasiado feliz como para ser un hincha de Universitario que acaba de ver perder a su equipo por 4-0, Raúl Ruidíaz cantaba en portugués: “yo quiero ponerte en cuatro”. Dando claras señales sobre lo que quería decir, el video se viralizó y provocó un escándalo.

Video de Ruidíaz burlándose de Universitario

Hay que recordar que la temporada 2025 ha estado marcada por la lucha que han sostenido Universitario y Raúl Ruidíaz. Si bien el delantero ha querido regresar al plantel, tal parece que desde la institución crema le cerraron las puertas.

Ahora, buscando cada oportunidad para burlarse de los cremas, Raúl Ruidíaz publicó un polémico video en el mismo momento que Universitario perdía 4-0 ante Palmeiras. Sin duda siendo desafortunado, el material causó un escándalo en redes sociales.

Ruidíaz en medio de la polémica tras publicar video. (Foto: Producción Bolavip)

¿Ruidíaz regresará a Universitario?

No hay ninguna duda que Raúl Ruidíaz ya no podrá volver a Universitario. Por las últimas declaraciones que ha tenido sobre el cuadro crema y también por el reciente video que publicó. Ahora el delantero cuenta con contrato con Atlético Grau y tal parece que seguirá allá.

Hay que recordar que en su última visita al estadio Monumental con Atlético Grau, Raúl Ruidíaz estuvo muy entusiasta e incluso declaró que quería convertir un gol ante Universitario. Al final perdiendo por 3-1, el atacante hizo poco en el cotejo.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores?

Universitario volverá a jugar ante Palmeiras este jueves 21 de agosto desde las 7:30 PM y en el Allianz Parque. En cotejo por los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro crema llega con una desventaja de 4-0 y no podrá contar con Williams Riveros.

¿Qué resultado necesita Universitario para seguir en la Copa Libertadores?

Universitario necesita revertir un 4-0 ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. Mostrándose el objetivo como más que imposible, si el cuadro crema gana por más de cinco goles, pasa directamente. Si pierde, empata o gana solo por tres goles, queda eliminado.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
