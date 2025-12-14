La Selección Peruana se olvidó de él en Europa, ahora vuelve con sorprenden asistencia

En la actualidad no hay muchos jugadores peruanos que se encuentren en Europa. Muy poco de ellos han logrado demostrar en la cancha estar preparados para estar en el ‘Viejo Continente’. Algo que sin duda afecta a la Selección Peruana, que debe de mantener casi una base de futbolistas locales, que tampoco están aportando lo que se esperaría.

Publicidad

Publicidad

En este caso, hay un peruano que en la ‘Bicolor’ no han convocado hasta el momento y que viene jugando regularmente en un importante club de Europa. Lo cual es bastante cuestionable, ya que no han podido convencerlo para que se vista de ‘Bicolor’ y deje de usar la camiseta nacional de la Selección de Suecia Sub 21.

Hablamos del lateral por la izquierda Matteo Pérez, que quizás no sea conocido para muchos. Pero este joven de tan solo 19 años de edad nació en Suecia y por su padre puede jugar por Perú. Pero primero el cuadro europeo se fijó en él, así que ha hecho toda su carrera internacional en este país que lo tiene bien consolidado.

Actualmente viene jugando en el Dinamo Zagreb y este fin de semana volvió a dar una asistencia. Fue en la victoria por 5-2 ante el Slaven Belupo. Triunfo que le ha permitido meterse en el primer lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos. El peruano dio el pase gol para el cuarto tanto, aparte llegó a disputar los 90 minutos.

Publicidad

Publicidad

Así fue la asistencia de Matteo Pérez:

Tweet placeholder

¿Por qué Matteo Pérez no juega por la Selección Peruana?

En este caso básicamente la respuesta es clara, el proyecto que le está ofreciendo por ahora Suecia es más tentador que el que le puede dar la Selección Peruana. Por tal motivo es que viene jugando con los colores azul y amarillo en estos momentos. Pero al solo jugar en menores y no el equipo mayor, le permite poder aun elegir al Perú como su opción principal.

Acá posiblemente Jean Ferrari tenga que pensar en un entrenador que pueda ver a los talentos jóvenes que están en el exterior. Pues así podría traer un verdadero cambio, hay varios con muy buen nivel que podrían llegar a ser interesantes. Pero todo va a depender de apurarse en las convocatorias o terminará como Alexander Robertson, que por ahora Australia lo tiene muy por delante que el cuadro patrio.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves