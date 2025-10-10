Tras la vacancia de Dina Boluarte: la drástica medida que evalúa Conmebol con la final de la Copa Libertadores 2025

El Perú vive momentos de incertidumbre y caos. Luego de la vacancia de Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí como nuevo presidente de la república, lo cierto es que los problemas no se han solucionado para nada. Quien anda muy al pendiente de la terrible crisis que atraviesa nuestro territorio es Conmebol y tomaría una drástica medida respecto a la sede de la gran final de la Copa Libertadores 2025.

Si bien el Estadio Monumental es el recinto deportivo elegido para albergar el partido más importante del continente el próximo 29 de noviembre, distintas informaciones aseguran que desde Conmebol están evaluando la posibilidad de cambiar de sede tras los sucesos de las últimas horas en el territorio nacional y con lo cual obviamente nos dejaría muy mal parados ante los ojos del mundo por el pésimo nivel gubernamental que se maneja.

Todavía no hay una decisión tomada al respecto, pero fuentes de ‘RPP‘ aseguran que la evaluación por parte de Conmebol es totalmente seria y podría darse el escenario de que lamentablemente la final de la Copa Libertadores 2025 no se realice en el Estadio Monumental y se tenga que buscar una sede de última hora para albergar un evento que de todas maneras requiere de mucha seguridad y planes de contingencia que hoy en día parecen improbables en el Perú.

No sería la primera vez que Conmebol cambia de sede la final de la Copa Libertadores

Recordando la primera edición de una final de Copa Libertadores con partido único y en una sede neutral se realizó en el año 2019 justamente en Lima, en el Estadio Monumental, desde Conmebol tomaron la decisión de cambiar de ciudad a último momento ya que en un principio era Santiago de Chile quien organizaría y albergaría el evento. Debido a la crisis política que vivía el país en ese entonces, se optó por traer el partido a definitorio a la capital peruana.

Cómo es la vida y el fútbol que 6 años después, cuando Lima podría volver a ser partícipe de la cúspide más importante de Sudamérica al ser parte de la gran final de la Copa Libertadores 2025, ahora una situación realmente terrible y para el olvido que vive el país podría ser motivo suficiente para que se cambie de sede. En aquel 2019 el partido fue entre River Plate vs. Flamengo y fueron los brasileños quienes gritaron campeón, mientras que ahora no se sabe qué pasará.

¿Cuál es la postura de Universitario sobre el posible cambio de sede de la final de la Copa Libertadores 2025?

De acuerdo a una reciente información de ‘RPP‘, se ha podido conocer que en la interna de Universitario de Deportes todavía no tienen conocimiento del posible cambio de sede de la final de la Copa Libertadores 2025, así que vienen trabajando con total normalidad. Teniendo un cronograma de actividades ya establecido e incluso tomando medidas para que el Estadio Monumental llegue en perfectas condiciones al próximo 29 de noviembre, veremos cuál será la determinación de Conmebol al respecto.