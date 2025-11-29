Felipe Vizeu, centrodelantero brasileño de Sporting Cristal, no olvida sus raíces y así lo ha demostrado en la previa a la final de la Copa Libertadores 2025. Sus inicios en el fútbol profesional fueron en Flamengo y es el equipo que quiere que gane la definición ante Palmeiras este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Publicidad

Publicidad

Su carrera inició en 2016 en Flamengo, club en el que no pudo consolidarse, pero por el que no perdió el cariño. Felipe Vizeu habló sobre su devoción por el ‘Mengao’ y confesó que estará presente en el Monumental de Lima para ver el partido. Por supuesto, espera que el equipo de Filipe Luis se consagre en Perú, donde se encuentra presente por su compromiso con Sporting Cristal.

“Soy producto de la cantera del Flamengo. Como aficionado, como todos saben, me apasiona el Flamengo. Siempre lo he sido, y es realmente genial, realmente increíble (esta conexión)”, admitió en una entrevista con ESPN Brasil.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que sus primeros años de carrera fueron con el ‘Mengao’. Jugó 75 partidos entre los años 2016 y 2018 y anotó 20 goles. Así fue como pudo dar el salto a Europa donde jugó en Udinese. Luego estuvo en varios clubes y países como Rusia, Moldavia o Japón.

Felipe Vizeu verá la final en el Monumental junto a los hinchas de Flamengo

Vizeu será un hincha más en el Monumental este sábado. Dejará a un lado su compromiso con Sporting Cristal para priorizar su devoción por Flamengo. Estuvo muy solicitado por sus allegados para conseguir una entrada para la final, pero lo cierto es que priorizó su propia presencia donde espera ver al ‘Mengao’ levantar el título.

ver también Pronósticos Palmeiras vs Flamengo: dos gigantes en busca de la gloria en la final de la Copa Libertadores 2025

“Estaré allí animando la victoria del Flamengo. Quiero estar en medio de la multitud; sin duda, sería una experiencia muy emotiva. Como aficionado, es lo mismo para mí. Así que estoy muy, muy feliz de que el Flamengo esté en la final“, manifestó.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Felipe Vizeu sobre su presente con Sporting Cristal?

Felipe Vizeu también habló sobre su presente, más allá de apuntar a la previa de la final de la Copa Libertadores 2025. Actualmente, permanece en Sporting Cristal y se espera que en 2026 continúe en el Perú.

“Es una experiencia muy buena. La gente de aquí también es apasionada por el fútbol y todo lo demás. Son tres clubes gigantescos (Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario), todos con una gran afición. Ha sido realmente genial jugar aquí. Me recibieron muy bien”, dijo Vizeu.

“Contar con la delegación brasileña es de gran ayuda; nos facilita mucho llegar y adaptarnos mejor. Pero estoy bien, feliz y contento”, agregó.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora se juega la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo?

Estos son los horarios para la final de la Copa Libertadores 2025 en las distintas latitudes:

18:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

17:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

16:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | España

¿Dónde ver en vivo Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025?

Estos son los canales y las plataformas en donde se podrá ver en vivo y en directo la final de la Copa Libertadores 2025:Publicidad

Argentina | Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ Premium

Brasil | ESPN, Rede Globo, Ge TV, Paramount+, ESPN y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, ESPN Premium, Pluto TV y Disney+ Premium

Resto de Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium

México | ESPN, ESPN 2, Pluto TV y Disney+ Premium

Estados Unidos | Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports y beIN Sports Ñ

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES